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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يبحث مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك كانج إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة".


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مشيراً إلى اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساساً قوياً لإقامة أي شراكة تعاون تنموي. 


من جانبه، نقل وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، معرباً عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخراً من تنامي وازدهار، ومؤكداً اهتمام كوريا الجنوبية بتعميق تلك العلاقات المثمرة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس، فضلاً عن الدور المصري المحوري في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب. وقد ثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية في هذا الإطار التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي قامت بها مصر بقيادة السيد الرئيس لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة.

عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس محمد زكي وزير الدفاع سفير كوريا الجنوبية

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