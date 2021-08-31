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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تمنع دخول الجوال في المدارس لهذا السبب

علم السعودية
علم السعودية

أصدرت وزارة التعليم في السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع استخدام الهاتف الذكي نهائيا داخل المدارس.

 

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم منع استخدام الجوال نهائيا داخل المدارس على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميا في موقع "توكلنا ويب" في خدمة "نتعلم بحذر".

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وأوضحت أن يقدم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي نسخة مطبوعة من الحالة في نظام "توكلنا" أو يرسل نسخة منها إلى إدارة المدرسة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة على أن يحفظ لدى إدارة المدرسة.

 

وأكدت الوزارة أنه يمنع على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية، والتقيد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تعنى بذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

 

وكانت وزارة التعليم قد قررت السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت لتحقيق التهيئة والاستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم.

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