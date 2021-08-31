برلماني: سرعة إعادة طفل المحلة لأهله عكست الأداء الاحترافي لـ الداخلية

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية ونجاحهم في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة، "زياد أحمد البحيرى" وسرعة إعادته لأهله فى أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مشيداً بكفاءة ويقظة رجال الشرطة التامة في أعلى درجاتها، والمتابعة والتخطيط والتنفيذ يتميز بدقة بالغة، خاصة أن سرعة التحرك جاءت بصورة عكست الأداء الاحترافي الراقي لهؤلاء الرجال، الذين يقدمون أرواحهم من أجل الوطن والمواطن.

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها وتنعم بالأمن والأمان والاستقرار وعهد الفوضى انتهى .

وقدم النائب أحمد أبو زيد تحية شكر واعتزاز لرجال الشرطة الأوفياء .. عيون مصر الساهرة .. صمام أمن وأمان الوطن ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

العثور على طفل المحلة

ونجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الغربية، فى العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختلف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات.



وذلك عقب اختطافه بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.