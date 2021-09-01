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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.. المستشار عبد العزيز محرم يرأس الفتوى والتشريع

المستشار أسامة عبد
المستشار أسامة عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك بعد اعتماد رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.

 

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تغييراً فى بعض المناصب، حيث تولي  المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتاديبية، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.



كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا فى رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات،  وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

 

وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
 

رئيس مجلس الدولة الفتوى والتشريع مجلس الدولة المجلس الخاص

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