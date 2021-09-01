مع إقتراب إطلاقه.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف OnePlus 9 RT

كشفت أحدث التسريبات عن إقتراب شركة OnePlus وان بلس الصينية، من إطلاق هاتفها الذكي الجديد OnePlus 9 RT، بعد أن تمت الموافقة عليه في عدد من الوكالات منها مكتب المعايير الهندية "BIS"، حيث يحمل طراز رقم MT2111، كما سيأتي بمواصفات مميزة وإمكانات فائقة.

وأفاد المسرب الشهير "ماكول شارما" Mukul sharma، أن هاتف وان بلس القادم 9 RT، من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، على خلاف ما تم تسريبه سابقاً بأن الهاتف الذكي سيتم إطلاقه فى أكتوبر القادم، وسيتميز هاتف وان بلس بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى سعة بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير، ومعدل تحديث مرتفع للشاشة، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

مواصفات هاتف OnePlus 9 RT

سيأتي هاتف وان بلس القادم OnePlus 9 RT، بشاشة من إنتاج شركة سامسونج، من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، والتى تأتى بجودة FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، مغطاه بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش على شكل ثقب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف OnePlus 9 RT من شركة وان بلس، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، بمستشعر سوني IMX766، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 16 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX481، ومستشعر أحادي الللون بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX471.

وسيتم تشغيل هاتف وان بلس الذكي OnePlus 9 RT، بواسطة معالج Snapdragon 870، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتى مقترناً بذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 12.

يحزم الهاتف الذكي OnePlus 9 RT، بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS.

السعر المحتمل لهاتف OnePlus 9 RT

ومن المتوقع أن يأتى الهاتف الذكي 9 RT بسعر 465 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري"، لنسخة 8/128 جيجا بايت، وبسعر 506 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 900 جنية مصري"، لنسخة 8/256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه للأسواق الصينية والهندية أولاً، على أن يتم إطلاقه للأسواق الأوربية تباعاً.