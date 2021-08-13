وان بلس تنشر إعلانا تشويقيا لهاتفها القادم OnePlus 9T.. مواصفات

نشرت شركة وان بلس OnePlus الصينية ، إعلانًا تشويقيًا جديدًا على حسابها الرسمي على موقع تويتر يشير إلى أن الهاتف الرائد OnePlus 9T قد يأتي في الأسابيع المقبلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن تغريدة الشركة تعرض هاتف OnePlus 9T حيث لم يكن الهاتف قد ظهر في سلسلة 9 OnePlus الذي صدرت منذ أشهر .

وسيأتي هاتفOnePlus 9T جاء بشاشة منحنية قياس 6.55 بوصة، من نوع Fluid AMOLED بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .



وسيحتوى هاتفOnePlus 9T على 4 كاميرات خلفية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

وسيحتوى هاتفOnePlus 9T على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر.



وسيعمل هاتف OnePlus 9R بمعالج Snapdragon 870 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11.



