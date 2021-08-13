عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تنشر إعلانا تشويقيا لهاتفها القادم OnePlus 9T.. مواصفات

وان بلس تنشر إعلان
وان بلس تنشر إعلان تشويقي لهاتفها القادم OnePlus 9T

نشرت شركة وان بلس OnePlus الصينية ، إعلانًا تشويقيًا جديدًا على حسابها الرسمي على موقع تويتر يشير إلى أن الهاتف الرائد OnePlus 9T قد يأتي في الأسابيع المقبلة.


وبحسب موقع Gizmochina فإن تغريدة الشركة تعرض هاتف OnePlus 9T  حيث لم يكن الهاتف قد ظهر في سلسلة 9 OnePlus الذي صدرت منذ أشهر .

txt

وان بلس تعيد إطلاق الإصدار المحدود من هاتف OnePlus Nord 9 Pro

txt

وان بلس تخطط لبيع 25 مليون هاتف من سلسلة Nord بحلول 2023

وسيأتي هاتفOnePlus 9T  جاء  بشاشة منحنية قياس 6.55 بوصة، من نوع Fluid AMOLED بيكسل،  مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 . 


وسيحتوى هاتفOnePlus 9T على 4 كاميرات خلفية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 48  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

 

وسيحتوى هاتفOnePlus 9T   على بطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط الأمر.  


وسيعمل هاتف OnePlus 9R  بمعالج Snapdragon 870 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و  512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11. 

 

هاتف OnePlus 9T مواصفات هاتف OnePlus 9T هواتف وان بلس افضل هواتف وان بلس هواتف وان بلس 2021

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا راف موديل 2021 في السعودية.. صور

رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد فان دايك

لو مسافر الويك اند.. 15 رحلة طيران تقلع من القاهرة لـ منتجعات مصر | اعرف الأسعار

وان بلس تنشر إعلانا تشويقيا لهاتفها القادم OnePlus 9T.. مواصفات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

زوجة عالم نووي في مسرحية "أبو العربي".. أبرز تصريحات داليا البحيري مع منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بسبب النوم

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف حقيقة اعتناق إيدين هازارد الإسلام |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ