رسمياً.. فيفو تطلق سلسلة الهواتف الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد.. مواصفات

تستعد شركة Vivo فيفو الصينية، لإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الذكية X70، والتىى تتضمن كلا من X70 و X70 Pro و +X70 Pro، والمقرر إطلاقها رسمياً فى الصين فى 9 سمبتمبر، على أن يتم إطلاقها تباعاً للأسواق العالمية.

وقد كشف إعلان تشويقي لهاتف +X70 Pro ، أن الهاتف الذكي سيأتى بخيار اللونين الأسود والبرتقالي، كما سيحتوى على وحدة كاميرا رباعية خلفية مع وجود العلامة التجارية ZEISS T* على الجزء الخلفي للهاتف، كما تم الكشف عن أهم مواصفات السلسلة الرائدة، والتى ستتميز بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكيى، وشركة ميديا تك، بالإضافة إلى بطرية كبيرة، ومن المتوقع أن تبدأ السلسة بسعر 600 دولار "أي ما يعادل 9 آلاف جنية مصري"، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".



مواصفات هاتف فيفو الذكي Vivo X70



سيتميز هاتف فيفو الذكي Vivo X70، بشاشة من نوع AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع داخل الشاشة.

ولعشاق التصوير، فإن هاتف X70 من فيفو، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الريسية منها بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 13 ميجابكسل،ومن المتوقع أن يحصل على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

سيتم تشغيل هاتف فيفو القادم X70، بمعالج من إنتاج ميديا تك، من نوع Dimensity 1200، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

سيحتوى هاتف X70 من فيفو، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط.



مواصفات هاتف فيفو الذكي Vivo X70 Pro



سيأتي هاتف فيفو الذكي Vivo X70 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، والذي يأتى بتصميم مثقوب، وحواف نحيفة للمسة جمالية مميزة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع داخل الشاشة.

ولمحبي التصوير، فإن هاتف X70 Pro من فيفو، سيتميز بكاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يحصل على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف فيفو القادم X70 Pro، بمعالج من إنتاج ميديا تك، من نوع Dimensity 1200، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحزم هاتف X70 Pro من فيفو، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط.

مواصفات هاتف فيفو الذكي + Vivo X70 Pro



سيملك هاتف فيفو الذكي+ Vivo X70 Pro، شاشة منحنية من نوع AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.7 بوصة، تأتى بجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث كبير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة لإضافة المسة الجمالية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع داخل الشاشة.

ولعشاق التصوير، فإن هاتف + Vivo X70 Pro من فيفو، سيأتي بكاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى تأتى بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مع عدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يحصل على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل هاتف فيفو القادم + Vivo X70 Pro، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والذي سيأتي من نوع Snapdragon 888+ 5G ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

سيحتوى هاتف + Vivo X70 Pro من فيفو، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط.