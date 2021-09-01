عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسمياً.. فيفو تطلق سلسلة الهواتف الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد.. مواصفات

فيفو تطلق سلسلة هواتفها
فيفو تطلق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد

تستعد شركة Vivo فيفو الصينية، لإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الذكية X70، والتىى تتضمن كلا من X70 و X70 Pro و  +X70 Pro، والمقرر إطلاقها رسمياً فى الصين فى 9 سمبتمبر، على أن يتم إطلاقها تباعاً للأسواق العالمية.

 

وقد كشف إعلان تشويقي لهاتف +X70 Pro ، أن الهاتف الذكي سيأتى بخيار اللونين الأسود والبرتقالي، كما سيحتوى على وحدة كاميرا رباعية خلفية مع وجود العلامة التجارية ZEISS T* على الجزء الخلفي للهاتف، كما تم الكشف عن أهم مواصفات السلسلة الرائدة، والتى ستتميز بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكيى، وشركة ميديا تك، بالإضافة إلى بطرية كبيرة، ومن المتوقع أن تبدأ السلسة بسعر 600 دولار "أي ما يعادل 9 آلاف جنية مصري"، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

فيفو تسيطر على سوق الهواتف الذكية ب 25 % وتكتسح أوبو وهونر

بإمكانيات عالية وسعر مناسب.. فيفو تطلق هاتفها الجديد Vivo Y33S


مواصفات هاتف فيفو الذكي Vivo X70


سيتميز هاتف فيفو الذكي Vivo X70، بشاشة من نوع AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع داخل الشاشة.

 

ولعشاق التصوير، فإن هاتف X70 من فيفو، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الريسية منها بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 13 ميجابكسل،ومن المتوقع أن يحصل على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

سيتم تشغيل هاتف فيفو القادم X70، بمعالج من إنتاج ميديا تك، من نوع Dimensity 1200، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

سيحتوى هاتف X70 من فيفو، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط.


مواصفات هاتف فيفو الذكي Vivo X70 Pro


سيأتي هاتف فيفو الذكي Vivo X70 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، والذي يأتى بتصميم مثقوب، وحواف نحيفة للمسة جمالية مميزة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع داخل الشاشة.

 

ولمحبي التصوير، فإن هاتف X70 Pro من فيفو، سيتميز بكاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يحصل على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

وسيعمل هاتف فيفو القادم X70 Pro، بمعالج من إنتاج ميديا تك، من نوع Dimensity 1200، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

وسيحزم هاتف X70 Pro من فيفو، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط.

 

مواصفات هاتف فيفو الذكي + Vivo X70 Pro


سيملك هاتف فيفو الذكي+ Vivo X70 Pro، شاشة منحنية من نوع AMOLED، والتى تأتى بقياس 6.7 بوصة، تأتى بجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث كبير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة لإضافة المسة الجمالية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع داخل الشاشة.

 

ولعشاق التصوير، فإن هاتف + Vivo X70 Pro من فيفو، سيأتي بكاميرا رباعية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى تأتى بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مع عدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يحصل على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

وسيتم تشغيل هاتف فيفو القادم + Vivo X70 Pro، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والذي سيأتي من نوع Snapdragon 888+ 5G ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

سيحتوى هاتف + Vivo X70 Pro من فيفو، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط.

هاتف X70 Pro هواتف Vivo X70 مواصفات Vivo X70 هواتف فيفو 2021 هواتف ذكية

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

سميحة أيوب: فؤاد المهندس كان عظيما في أدائه وشخصيته

رغم ارتفاع السعر.. خبير أمن المعلومات يوضح مزايا هاتف "ايفون 13"

في ذكرى ميلاد مؤسس رولز رويس جوست تجوب شوارع لندن للاحتفال

رسمياً.. فيفو تطلق سلسلة الهواتف الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد.. مواصفات

ما هي المخالفات التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.. قانون الجمارك يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ