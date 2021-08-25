بإمكانيات عالية وسعر مناسب.. فيفو تطلق هاتفها الجديد Vivo Y33S

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث هواتفها الذكية في وقت سابق اليوم، حيث انطلق هاتف فيفو vivo Y33S بهدوء إلى الأسواق الهندية ضمن فئة الهواتف متوسطة المدى ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

سعر فيفو vivo Y33S

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Vivo Y33s، في لونين هما: الأسود والسماوي، مقابل سعر حوالى 242 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 آلاف و700 جنيه مصري)، عبر متجر فيفو الهندي على الويب، بالإضافة إلى شركاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند.

مواصفات فيفو vivo Y33S

يأتي هاتف فيفو vivo Y33S، علي شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2408 بكسل، تضم نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، لالتقاط الصور الشخصية.

ويحتوي الجزء الخلفي لهاتف فيفو vivo Y33S، على كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، متصلة بمستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف فيفو vivo Y33S

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y33S، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Helio G80، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، إلى ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y33S، بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوى الهاتف الذكي الجديد على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.

ويمتاز هاتف فيفو Vivo Y33S، ببطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C.