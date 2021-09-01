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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل حيل لمعالجة مشكلة عدم تذكر كلمة السر للآيباد بدون استخدام iTunes

أفضل حيل لمعالجة
أفضل حيل لمعالجة مشكلة نسيان كلمة السر للآيباد بدون استخدام

يعاني العديد من المستخدمين لأجهزة الآيباد من مشكلة نسيان رمز المرور لفتح الجهاز، أو من الممكن أن يقوم البعض بشراء جهاز آيباد مستعمل يملك رمز مرور لا يعلمه، فى هذه الحالة سيكون من المستحيل فتح جهاز الآيباد بدون حساب iTunes، خاصة عند استخدام جهاز آيباد بإمكانات عالية.

 

وإذا كنت تتساءل عن كيفية فتح جهاز آيباد معطل أو نسيت رمز مرور الجهاز، فستجد أبسط الطرق فى الأسطر القادمة لحلها بشكل سريع وبسيط، والتى ستمكنك من إعادة تشغيل الجهاز في دقائق معدودة، وفقاً لموقع "makeuseof" التقني.

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إليك أفضل الطرق لإلغاء قفل جهاز الآيباد

 

1- تحميل برنامج PassFab iPhone Unlocker

 

يقوم برنامج PassFab iPhone Unlocker بالسماح للمستخدمين من تجاوز رمز المرور، وإلغاء قفل جهاز الآيفون وأجهزة الآيباد المعطلة، أو عند نسيان رمز المرو الخاص بالجهاز، دون الحاجة إلى رمز مرور.
كما يمكن للبرنامج من تجاوز ميزة وقت الشاشة "Screen Time"، وميزة التحكم والمراقبة عن بعد "Remote Management"، ويعمل البرنامج مع كلا من نظامي ويندوز Wendows و ماك Mac، كما يدعم البرنامج جميع أجهزة آبل الذكية، ونظراً لصعوبة استخدام iTunes، فإن برنامج PassFab iPhone Unlocker سيتيح لك فتح جهاز الآيباد بطريقة سهلة وسريعة من خلال الخطوات التالية:

 

أولاً: قم بتوصيل جهاز الآيباد بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وذلك بتوصيل كابل USB بكابل Lightning، والتأكد من توصيل جهاز الآيباد بالكمبيوتر وتشغيله.

 

ثانياً: قم بفتح برنامج PassFab iPhone Unlocker، بعد أن تقوم بتحميله من موقع PassFab، والذي يقدم نسخة تجريبة مجانية، يتم تشغيلها بسهولة فور تحمليها على جهاز الكمبيوتر، وبمجرد التحميل قم بفتح البرنامج والنقر على البدء "Start"، ثم الضغط  على خيار التالي "Next".

 

ثالثاً: قم بتحميل حزمة البرامج الثابتة المطابقة لجهاز الآيباد، من خلال دليل الحفظ الخاص بك، وبمجرد اكتمال تحميل البرنامج الثابت، قم بالنقر على خيار بدء الحذف "Start Remove" وسيستغرق الأمر بضع دقائق وسيتم فتح جهاز الآيباد الخاص بك.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

https://www.passfab.com/products/iphone-unlocker.html


2- تطبيق iCloud

 

إذا كنت لا تزال تتذكر معرف آبل Apple ID، وكلمة المرو، فى هذه الحالة يمكنك إلغاء قفل جهاز الآيباد الخاص بك من خلال آي كلاود iCloud، لكن فى البداية يجب تشغيل ميزة "Find My iPad"، وكذلك يجب أن يتصل الآيباد بالانترنت، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية لفتح جهاز الآيباد:

 

أولاً: قم بفتح آي كلاود iCloud، ثم قم بإدخال معرف آبل Apple ID وكلمة المرور، ثم النقر على خيار "Find iPhone".

 

ثانياً: قم بالنقر على خيار جميع الأجهزة "All Devices"، وقم باختيار جهاز الآيباد من القائمة، ثم النقر على خيار محو الجهاز "Erase iPade"، ثم النقر على محو "Erase"، والذي سيقةم بحو جميع البينات من جهاز الآيباد الخاص بك.

 

ثالثاً: سيتطلب منك إدخال معرف آبل Apple ID، وكلمة المرور، وعند اقيام بتلك الخطوات، فسيتم فتح جهاز الآيباد.

آيباد كلمة سر آيباد فتح آيباد نسيان رمز المرور استخدام iTunes

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