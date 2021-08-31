بإطلالة عصرية.. هاندا أرتشيل تبرز رشاقتها على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة عصرية وجذابة.

إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصورة مرتدية توب باللون الأبيض بأكمام طويلة وأزرار من منطقة الصدر، واختارت عليه بنطالا واسعا هاي وسط باللون البيج وعليه حزام باللون الأسود من الجلد وحذاء مختلف باللون الأسود ، وتناغم مع لون بشرتها.



وقامت هاندا أرتشيل بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.



ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها .



وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار نظارة شمسية باللون الأسود وساعة يد باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.



حياة هاندا أرتشيل



ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية



واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.



وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا.