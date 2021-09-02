تعرف على تخصصات جامعة القاهرة الجديدة التكنولجية.. فيديو

قال الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن سر تقدم الدول الصناعية الكبيرة هو التعليم التكنولوجي، ووزارة التعليم العالي بذلت مجهود كبير في انشاء الجامعات التكنلوجية بداية من 2019.

وأضاف طارق عبد الملاك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هذا العام تم تخريج أول دفعة من الجامعة بعد عامين بدرجة الدبلوم العالي ثم درجة بكالوريوس التكنولوجيا ".

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وتابع طارق عبد الملاك:" الجامعة التكنولوجية توفر خريج لديه مهارة ومعرفة وتكوين انساني لمواكبة تطورات الصناعة في مختلف انحاء العالم ".

وتابع طارق عبد الملاك :" لدينا 6 تخصصات في الجامعة منها تخصصات البترول والاطراف الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات وتخصصات السيارات الكهربائية ".

واكمل طارق عبد الملاك :" تلك التخصصات توفر فرص عمل للخريجين بعد التخرج نظرا لاحتياجات فرص العمل "، مضيفا:" بعد الدراسة في الجامعات التكنولوجية لا يحتاج الخريج إلى تدريب ويكون جاهز للعمل مباشرة لان حصل على تدريب وافي خلال فترة الدراسة بالجامعة التكنولوجية ".

ولفت طارق عبد الملاك :" الجامعات التكنولوجية تتلقى دعم من وزارة التعليم العالي ورسوم التحاق الطالب حوالي 10 الف جنيه سنويا ويحصل على خدمة تعليمة راقية ".