ولي عهد البحرين يتسلم دعوة لزيارة مصر

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات استراتيجية راسخة، كما تسلم سلمان رسالة خطية تضمنت دعوته لزيارة مصر.

وأشاد ولي عهد البحرين بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين القاهرة والمنامة، والتي شهدت تطورًا مستمرًا على كافة المستويات في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بدور مصر المحوري بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس وزراء البحرين مع السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث نقل السفير المصري تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى ولي عهد البحرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبحسب الوكالة، تسلم ولي عهد البحرين رسالة خطية من رئيس وزراء مصر، تضمنت دعوته لزيارة القاهرة، حيث رحب الأمير سلمان بهذه الدعوة مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة تسهم في الدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد رئيس وزراء البحرين بإسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لولي عهد البحرين على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتوطيد العلاقات البحرينية المصرية ومواصلة تنميتها، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء.