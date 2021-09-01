تشعر بدوخة وغثيان.. نهال عنبر تكشف كواليس إصابتها بارتجاج في المخ.. فيديو

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الحادث الذي تعرضت له، وأدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، وتم نقلها إلى مستشفى العلمين.

قالت نهال عنبر خلال اتصال هاتفي مع برنامج “آخر النهار“، مساء أمس الثلاثاء ، مع الإعلامي تامر أمين عبر شاشة “النهار”، إنها بحالة أفضل عن قبل. مشيرة إلى أنها لا زالت تعاني من بعض الدوخة والغثيان إثر الواقعة.

ولفتت نهال عنبر إلى أن الأطباء طلبوا منها أن تستريح لمدة 10 أيام، ولكنها رفضت معللة ذلك بتحسن حالتها، لذلك تم وضعها تحت الملاحظة 24 ساعة، وتم نقلها إلى البيت بشرط إذا شعرت بأي مضاعفات تعود فوراً إلى المستشفى.

أوضحت نهال عنبر أن سبب استعجالها لمغادرة المستشفى والعودة إلى العمل، هو شراء الناس لتذاكر مسرحيتها “زقاق المدق” التي أُصيبت في كواليسها، مردفة: “مش عايزة أوقف ده وربنا هيقدرني، هشتغل على خفيف وبراحة تحت بند التجربة”. مؤكدة على أنها استشارت الطبيب الخاص بها إذا كان هناك احتمالية لوجود خطر على حياتها، وأكد بأنه لا توجد أي خطورة.

أشارت نهال عنبر إلى أن الحادث بيّن لها حب الناس، إذ استقبلت العديد من المكالمات للاطمئنان عليها حتى منعها الطبيب المعالج من التليفون أو أي إضاءة حتى لو نهارية.

وعن سبب إصابتها، أوضحت أنه خطأها بسبب الاستعجال في السير، إذ اصطدمت بقطعة في الديكور برأسها من الأمام مما أدى لارتجاج في المخ.

أول ظهور لـ نهال عنبر عقب الخروج من المستشفى

نشر الفنان كريم الحسيني، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة نهال عنبر خلال كواليس مسرحية زقاق المدق، بعد عودتها لها امس الثلاثاء، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها وإصابتها بارتجاج في المخ.

وعلق كريم الحسيني على صورته مع نهال عنبر، قائلا: «القمر بتاعنا نور المسرح وهاتشتغل النهارده عشان خاطر جمهورها .. الف سلامه عليكى يا غاليه»، وذلك في أول ظهور لها بعد الخروج من المستشفى.

يأتي ذلك بعدما، أكدت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر انها خرجت أمس من المستشفى ، وأصرت على تقديم دورها ضمن العرض المسرحى “ زقاق المدق” مساء امس.

وتابعت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الفنانة نهال عنبر مازالت تعانى من الدوار والغثيان بعد اصابتها بارتجاج فى المخ إثر سقوط جزء من الديكور عليها ، إلا أنها أصرت على تقديم المسرحية وعدم الغاء العرض رغم تحذيرات الأطباء " .