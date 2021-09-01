عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رحيل آخر الغزاة.. ماذا حدث في مطار كابول بعد خروج القوات الأمريكية؟.. فيديو

مطار كابول
مطار كابول

مساء الإثنين الماضي أقلعت آخر طائرة عسكرية أمريكية من مطار كابول حاملة آخر دفعة من القوات الأجنبية بعد 20 عامًا على غزو أفغانستان عام 2001.

وبطبيعة الحال، استولت حركة طالبان على مطار كابول، وسار بعض قادة طالبان، يتقدمهم المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، على مدرج المطار، محاطين بحراس يرتدون معدات قتالية للقوات الخاصة.

ونشر موقع دعائي لطالبان مقاطع لقادة الجماعة في المطار، وفي إحداها، مجاهد وهو يشكر مجموعة من مقاتلي الحركة على جهودهم ويهنئهم على "نيلهم الاستقلال".

سفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان قد تمتد خارج بنجشير

طالبان على الشاشات في نشرة أخبار تحت تهديد السلاح

وقال مجاهد "أهنئكم والأمة الأفغانية. وأتمنى ألا يتم غزو بلدنا مرة أخرى. نريد السلام والازدهار ونظاما إسلاميا حقيقيا".

كما حث مقاتلي طالبان على "التعامل بمحبة ولطف" مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير، مضيفا "كونوا حذرين في كيفية التعامل مع شعبكم، فنحن خدامهم. ولم نفرض أنفسنا عليهم".

والتقطت ما تسمى بوحدة القوات الخاصة التابعة لطالبان "بدري 313" الصور داخل المطار وهي تلوح بالبنادق الأمريكية وترفع الراية البيضاء للحركة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مجاهد قوله، خلال حديثة إلى الصحفيين في أرض المطار "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم. نرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا".

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي حرص على تعطيل طائراته ومركباته المسلحة التي تركت في مطار كابل قبل أن تغادر ليل الاثنين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن القوات "نزعت السلاح" من 73 طائرة و 70 عربة تكتيكية مصفحة و 27 عربة همفي حتى لا تستخدمها طالبان. وقال "تلك الطائرات لن تطير مرة أخرى، ولن يتمكن أي شخص من تشغيلها".

كما أقدمت القوات أيضا على تعطيل نظام الدفاع الصاروخي عالي التقنية C-RAM المضاد للصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، التي استُخدمت لحماية المطار من الهجمات الصاروخية.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أمس الثلاثاء، إنه بعد دقائق من مغادرة آخر جندي أمريكي إلى أفغانستان، ظهر مقاتلو حركة "طالبان" داخل إحدى حظائر الطائرات في مطار كابول.

ولفتت الصحيفة إلى وجود 4 مروحيات عسكرية طراز "شينوك" مخصصة للمهام الثقيلة داخل حظيرة الطائرات التي تم تصوير الفيديو داخلها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اكتمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان الاثنين 30 أغسطس، وهو القرار الذي ينهي الحرب الأفغانية التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 للإطاحة بحكم حركة طالبان.

ورغم ذلك فإن تلك الحرب انتهت بعودة حركة طالبان إلى الحكم، بعد 20 عاما من الحرب التي زادت تكلفتها على الولايات المتحدة الأمريكية عن 990 مليار دولار، وراح ضحيتها آلاف القتلى الأمريكيين وعشرات الآلاف من القتلى الأفغان.

طالبان أفغانستان مطار كابول القوات الأمريكية اخبار العالم

موضوعات متعلقة

الزراعة في 7 سنوات ..نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.. وتنفيذ 320 مشروعا زراعيا بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه

شعراوي يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات.. ويؤكد: برنامج تطوير الريف المصرى مشروع القرن للدولة المصرية باستثمارات 700 مليار جنيه

وزير السياحة والآثار يستعرض أبرز إنجازات الوزارة والوضع السياحي الراهن في ندوة لحزب مستقبل وطن

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

وزارة الهجرة.. 6 سنوات في مسابقة مع الزمن لتحقيق الإنجازات

ذكرى وفاة النبي محمد.. تفاصيل الأسبوع الأخير من حياته.. وأبرز 6 وصايا أمر بها المسلمين

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب:‭ ‬الرئيس السيسي لم‭ ‬يبحث‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب

الرياضة "أمن قومى" 7 سنوات من الإنجازات والثورة الإنشائية غير المسبوقة فى حكم الرئيس السيسي..شاهد

ترشيحاتنا

بسعر 1.77 مليون دولار.. بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون في مزاد علني

4 مراكز تثير حيرة حسام البدري قبل مواجهة منتخب مصر وأنجولا

بدء إنشاء 13 ألف وحدة سكنية و8 أبراج أيقونية بكفر الشيخ| صور

التعليم: تسليم نسخة إلكترونية من ورقة إجابة الطالب المتظلم في الثانوية

لإتمام التطبيع.. إسرائيل أدارت اتصالات مع دول عربية وإسلامية

جز الأسنان.. خمسة أسباب وراء الإصابة بالصداع عند الاستيقاظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بسام راضي: الرئيس السيسي يجتمع مع مصطفى مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

ليس مصرياً.. ميدو يكشف عن بديل مدرب فريق الأهلي

ميدو يفجر مفاجأة حول تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ