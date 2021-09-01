حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

يحمل " حجر المعراج " الكثير من الغموض بسبب شكله المختلف عن بقية الأحجار، كما انه يحوى تجويفات ولمعة غريبة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الباحثين وجعله مقصداً للمعتقدين فى الأسرار الخفية.

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حقيقية حجر المعراج

أهالى نجع الحمران بمركز أبوتشت التي يتواجد فيها حجر المعراج كما يطلقون عليه لا يتفقون على تاريخ محدد لوجود الحجر، فالأجيال الحالية بمن تجاوز منهم من العمر عتياً يجزمون بوجود الحجر منذ زمن بعيد، وأنهم توارثوه منذ عقود بعيدة و أصبح لزاماً على كل جيل الحفاظ على الحجر كونه قيمة تاريخية وجزء من تراث العائلة الذى يجب الحفاظ عليه، دون ادعاء بوجود أهمية وقيمة دينية للحجر.

" حجر المعراج " يتجاوز حجمه ١٠٠ كيلو جرام، لم يسلم من سرد أساطير وخرافات كثيرة، مثل التى تتداولها النساء عن قدرات شجرة عتيقة أو بئر مهجور على العلاج من العقم أو الشفاء من الأمراض، و بالغ بعضهم بأنه حجر كريم نزل من السماء وآخرين يرددون بأن الحجر تشرف بخطوة من قدم النبى صل الله عليه وسلم، دون تقديم أى دليل على كيفية وصول الحجر إلى القرية.

الحقيقة الوحيدة فى أمر "حجر المعراج" أن الشكل العام و الملمس الناعم للحجر يحمل الكثير من الغموض، ما جعل عائلة الحمراوى التى تحتفظ بالحجر توليه برعاية و اهتمام خاص و لا تمنع أحداً من زيارته، رغم عدم اقتناع الأجيال الحالية بوجود أى قيمة دينية للحجر ، أو قدرة خارقة على الشفاء كما يدعى البعض.

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