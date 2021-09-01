قصة شاب أنقذ طفلا من الموت صعقا بالكهرباء.. فيديو

شاب ينقذ طفلا من الصاعق الكهربائى بالشرقية

قال محمد إبراهيم الشاب الذى أنقذ طفلا بعد تعرضه لصاعق كهربائى بعمود إنارة بقرية المنير بمحافظة الشرقية ،إن عمود الإنارة كان به ماس كهربائى بسيط و تعرض له العديد من الأشخاص فى القرية منذ فترة طويلة و لكن لم يعطيه أحد اهتماما لذلك السبب.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباحك مصرى" المذاع على قناة "mbc مصر"،أنه أتخذ القرار بإنقاذ الطفل فى نفس اللحظة التى تعرض للصعق فيها لأنه إذا تركه لمدة دقائق سيتوفى الطفل .

وأوضح ،أن الطفل لم يصبه أى ضرر بعد تعرضه للصاعق الكهربائى، لافتا إلى أن اسرة الطفل تسكن بجوار المحل الخاص به ،مشيرا إلى أنه عندما سمع صراخ إحدى السيدات فى الشارع خرج مسرعا و لم يتردد إبدا فى إنقاذ الطفل .

وأكد، أنه كان يصر على إنقاذ الطفل حتى إذا كلفه الأمر بأن يضع يده داخل الكهرباء ،لافتا إلى أنه عند خروجه لإنقاذ الطفل لم يعلم من هو .