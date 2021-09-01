أزهر المنيا يستعد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

ستنطلق السبت المقبل

عقد الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الازهرية اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحضور محسن خالد حسن الوكيل الثقافي ورؤساء لجان الشهادة الثانوية.

ووجه رئيس الإدارة المركزية الشكر لرؤساء اللجان مطالباً الجميع بالتكاتف والتعاون مع الملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع.

وأوضح بأن اليقظة والانتباه والتحلي بالحكمه في قيادة اللجان لتذليل العقبات هي من اهم سمات القائد الناجح ومن العوامل الرئيسية لضبط وإحكام الرقابة باللجان ، مشدداً على التعاون البناء مع المنظومة الشرطية لتأمين المقار بشكل صحيح.

وأوصى طلب الحضور بتأمين مقار اللجان من الداخل والخارج تأميناً تاماً للحد من ظاهرة الغش ومحوها من أذهان الطلاب بشكلٍ قطعي.



وطالب طلب مسؤولي اللجان باحتواء الطلاب قدر الإمكان أثناء الامتحانات كي يتمكنوا من التركيز بالاجابات الصحيحه.

وشدد بضرورة استشعار الأمانة وتقوى الله في المتابعة الجادة لكافة جوانب العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة لكلٍ من " الطالب ، الملاحظ ، أعضاء اللجان " كي ترقى العملية الامتحانية وتحقق المنشود منها بشكل ملائمٍ ومرضٍ للجميع .

و أضاف محسن خالد حسن الوكيل الثقافي ، بضرورة التأكد من عمل أجهزة الاستشعار الخاصة باللجان وأجهزة الكشف الحراري للتغلب على ما يعكر صفو اللجان وتوفير كافة سُبُل الراحة للطلاب وتحفيزهم على الإجابة حيث أنها الفرصة الأخيرة أمامهم لتخطي تلك المرحلة والركب بقاطرة المرحلة الجامعية وكذلك مراجعة كشوف حضور وانصراف الطلاب ونماذج البوكليت بدقة .

حضر الاجتماع علي حسن مدير الامتحانات بالمنطقة وعماد الدين جابر مدير الأمن الوقائي بالمنطقة وصلاح فتحي عضو إدارة الامتحانات .

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية في دورها الثاني للقسمين العلمي والأدبي من المقرر انطلاقها السبت المقبل حيث يؤدي طلاب القسمين العلمي والأدبي أولى أيام الامتحانات بمواد " الفقه والتوحيد والجبر والهندسة الفراغية "وتختتم في الثالث عشر من الشهر ذاته بمواد " التاريخ والفيزياء "