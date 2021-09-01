عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الآثار في القانون

الآثار المصرية
الآثار المصرية

تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا، والتى تستهدف النيل من تراثنا التاريخى الذى نفخر به جميعًا، وعلينا أن نحافظ عليه دائمًا، إلا أن القانون تصدى لهذه الجريمة من خلال توقيع عقوبة على سرقة الآثار فى قانون حماية الآثار.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (اثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم (36 قطعة يشتبه فى أثريتها)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

سرقة الآثار قانون حماية الآثار وزارة الداخلية عقوبات قانون حماية الأثار القطع الآثرية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: بناء الوعي الصحيح يبدأ بنبذ مفاهيم الفرق الضالة ومحاربتها

البورصة تريح 8.1 مليار جنيه بختام تعاملات أول سبتمبر

الداخلية تكشف حقيقة إختفاء طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

العالمية للأرصاد الجوية: 3.64 تريليون دولار خسائر كوارث الطقس خلال 50 سنة

بفرمان البدري.. زيزو خليفة صلاح فى تشكيل منتخب مصر والشحات بديلا

أمازون تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الآثار في القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ