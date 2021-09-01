رسالة إلكترونية.. أمازون تطلب من المصريين توديع سوق دوت كوم

أرسلت شركة أمازون مصر Amazon Egypt، رسائل بريد إلكتروني لعملائها بشكل رسمي تخبرهم فيها بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد أمازون مصر Amazon.eg، والذي يأتي كبديل لموقع التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم.

وقد أعلنت عملاقة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق موقع أمازون مصر Amazon.eg، بشكل رسمي، والذي سيضم الملايين من المنتجات والماركات العالمية عالية الجودة ويشمل ذلك: الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وغيرها الكثير.



وأوضحت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها أمازون لعملاء Souq.com: "لقد بدأت مسيرة سوق دوت كوم في مصر منذ عام 2010، عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه ومنذ ذلك اليوم، نعمل بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة، من خلال إتاحة المزيد من الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع بأفضل الأسعار".

وتابعت: “اليوم، ندخل عهدا جديدا من النمو والتطور، إذ يسعدنا مشاركتكم إعلاننا عن إطلاق موقع أمازون مصر Amazon.eg”.



أمازون تقضي على سوق دوت كوم

وعن إنهاء موقع سوق دوت كوم، قالت شركة أمازون المالكة لخدمة التجارة الالكترونية لعملائها: "إن موقع أمازون مصر يجمع بين أفضل ما قدمه سوق دوت كوم، مع إمكانيات أمازون العالمية كبديل رسمي له، كما يوفر الملايين من الماركات والمنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وغيرها الكثير".

وسيقدم موقع أمازون مصر، تجربة تسوق مميزة بأسعار منافسة مع خيارات دفع سهلة، إلى جانب خدمة توصيل سريعة، كما توفر الشركة الأمريكية ميزة جديدة تسمح لعملائها في مصر بتقسيط قيمة المنتجات التي يرغبون بها، وسدادها على دفعات شهرية ميسرة، وسيظهر خيار التقسيط على التطبيق بجوار المنتج إذا كان مؤهلا لذلك.

وأشارت أمازون مصر في رسالتها، إلى أنه ستتاح لعملاء موقع أمازون مصر القدرة على التسوق بأسعار مخفضة، إلى جانب بعض العروض التي يقدمها سوق دوت كوم، بالإضافة إلى خيارات الدفع المتنوعة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع نقدا عند الاستلام، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريعة والموثوقة.

وذكرت أمازون في رسالتها أن كل ما يتوجب على المستهلكين فعله للاستمتاع بالمزاي والعروض التي توفرها عبر متجر الويب الخاص بها، هو تحميل تطبيق أمازون وتحديد خيار الدولة مصر من الإعدادات، أو زيارة موقع Amazon.eg للتسوق بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل أي رصيد يتوفر في محفظة سوق دوت كوم الرقمية، إلى الحسابات الخاصة بالعملاء على موقع Amazon.eg، وسيتم توصيل الطلبات السابقة كالمعتاد.