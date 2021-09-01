تجاوزت مرحلة الخطر.. تطورات الحالة الصحية لـ نهال عنبر

طمأنت الفنانة أمل رزق الجمهور على حالة الفنانة نهال عنبر بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا نتيجة سقوط قطعة من الديكور على رأسها خلال عرض مسرحية "زقاق المدق" مما استدعى دخولها إلى المستشفى.

وقالت الفنانة أمل رزق في تصريحات لـ صدى البلد: “هى الأن بحالة جيدة وعبرت مرحلة الخطر، وعادت إلى المسرح أمس من أجل مسرحية زقاق المدق، وتحاملت على نفسها من أجل جمهورها وعمال المسرحية”.

وأشارت الفنانة أمل رزق ، إلى أنه سيتم استكمال عروض المسرحية اليوم، خصوصا وأن المسرح يرفع شعار كامل العدد والجمهور متحمس للمسرحية.

أول ظهور لـ نهال عنبر عقب الخروج من المستشفى

نشر الفنان كريم الحسيني، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة نهال عنبر خلال كواليس مسرحية زقاق المدق، بعد عودتها لها امس الثلاثاء، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها وإصابتها بارتجاج في المخ.

وعلق كريم الحسيني على صورته مع نهال عنبر، قائلا: «القمر بتاعنا نور المسرح وهاتشتغل النهارده عشان خاطر جمهورها .. الف سلامه عليكى يا غاليه»، وذلك في أول ظهور لها بعد الخروج من المستشفى.

يأتي ذلك بعدما، أكدت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر انها خرجت من المستشفى ، وأصرت على تقديم دورها ضمن العرض المسرحى “ زقاق المدق” مساء امس.

وتابعت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الفنانة نهال عنبر مازالت تعانى من الدوار والغثيان بعد اصابتها بارتجاج فى المخ إثر سقوط جزء من الديكور عليها ، إلا أنها أصرت على تقديم المسرحية وعدم الغاء العرض رغم تحذيرات الأطباء " .

تفاصيل الإصابة :

كشفت الفنانة الكبيرة نهال عنبر عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل وعكتها الصحية، مؤكدة انه حالتها في تحسن حاليا.

وأضافت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أشكر الأطقم الطبية بمستشفى العالمين الجديدة وكل الوسط الفتى وخارجه على حجم الاهتمام، متابعة : حالتي الصحية في تحسن حاليا واشكر كل من تقدم بالسؤال عني أثناء أصابني بالارتجاج.

وتابعت الفنانة الكبيرة نهال عنبر عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أنها مازلت تعاني من دوخة بسيطة لكن مواصلة العمل بالمسرح واجب لا تستطيع تركه، مستدركة أن الأطقم الطبية المعالجة لها طمأنوها ولا توجد مشكلة من العمل ولكن سيكون هناك ألم.

وأوضحت الفنانة الكبيرة نهال عنبر عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أنها اصيبت بارتجاج في المخ أثناء تقديم مسرحية زقاق المدق، لافتة إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى اكدوا عدم وجود خطورة على صحتها حال مواصلة العمل.

زقاق المدق

الجدير بالذكر ان نهال عنبر تشارك حالياًُ فى بطولة مسرحية "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.