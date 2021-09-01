نشرة الفن: نهال عنبر تكشف كواليس إصابتها بارتجاج في المخ.. حماقي يستعد لـ التمثيل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية الهامة ومن أبرزها:

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر خلال مدونة في موقع صدى البلد عن سبب خلافه مع الفنان رامي صبري وذلك بسبب أحد الأغاني الخاصة بالهضبة عمرو دياب.

أكد عبد العزيز الكابلي، نجل الموسيقار السوداني عبد الكريم الكابلي، أن حالة والده الصحية تحسنت نسبيا وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى .

تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة منتقبة وهي تتجه مسرعة نحو مسرح حفل تجاه فنان يرتدي ملابس مشابهة للفنان الإماراتي عبدالله بالخير ، ما جعل البعض يروجون على انها فتاة اقتحمت الحفل من أجل تقبيله.

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الحادث الذي تعرضت له، وأدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، وتم نقلها إلى مستشفى العلمين.



تصدر المطرب محمد حماقي تريند جوجل بعد حفلته الأخيرة في الساحل ، وكان حماقي قد كشف عن استعداده لخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم سينمائي.



ناشد فريد نجيب سرور، نجل الكاتب المصري الراحل، نجيب سرور، السلطات المصرية؛ لاستقبال والدته المسنة والتي تبلغ من العمر 90 عاما.