نشرة الفن: نهال عنبر تكشف كواليس إصابتها بارتجاج في المخ.. حماقي يستعد لـ التمثيل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية الهامة ومن أبرزها:
أيمن بهجت قمر يكشف سر خلافه مع رامي صبري بسبب عمرو دياب|فيديو
كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر خلال مدونة في موقع صدى البلد عن سبب خلافه مع الفنان رامي صبري وذلك بسبب أحد الأغاني الخاصة بالهضبة عمرو دياب.
غنى أمام عبد الناصر وطلبت أم كلثوم مصافحته.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عبد الكريم الكابلي
أكد عبد العزيز الكابلي، نجل الموسيقار السوداني عبد الكريم الكابلي، أن حالة والده الصحية تحسنت نسبيا وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى .
حقيقة هجوم فتاة منتقبة على عبدالله بالخير لتقبيله على المسرح
تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة منتقبة وهي تتجه مسرعة نحو مسرح حفل تجاه فنان يرتدي ملابس مشابهة للفنان الإماراتي عبدالله بالخير ، ما جعل البعض يروجون على انها فتاة اقتحمت الحفل من أجل تقبيله.
تشعر بدوخة وغثيان.. نهال عنبر تكشف كواليس إصابتها بارتجاج في المخ.. فيديو
كشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الحادث الذي تعرضت له، وأدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، وتم نقلها إلى مستشفى العلمين.
محمد حماقي يستعد لخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم جديد|فيديو
تصدر المطرب محمد حماقي تريند جوجل بعد حفلته الأخيرة في الساحل ، وكان حماقي قد كشف عن استعداده لخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم سينمائي.
تعيش آخر أيامها.. نجل نجيب سرور يناشد الدولة بعودة والدته إلى مصر
ناشد فريد نجيب سرور، نجل الكاتب المصري الراحل، نجيب سرور، السلطات المصرية؛ لاستقبال والدته المسنة والتي تبلغ من العمر 90 عاما.