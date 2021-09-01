ليست بالجديدة أو الحديثة.. صدى البلد يرصد صناعة النفخ في الزجاج..صور

أسلوب ليس بالجديد أو الحديث، لا يعرفه الكثير لكنه فى نفس الوقت خالد ومستمر عبر الأزمنة، نرى الكثير من الأشياء من خلاله، إلا أننا نجهل هذا الفن، صناعة الزجاج بشكل آخر، و هى صناعة النفخ في الزجاج.

تتم تلك الصناعة من خلال نفخ الزجاج حتى يصل الى شكل فقاعة، ويقوم عامل المصابيح بمعالجة الزجاج باستخدام الشعلة، و تعتمد تلك الصناعة علي عدة تقنيات وطرق مختلفة، منها طريقة الصب، وخلال عملية النفخ تبرد طبقات الزجاج الأكثر رقة بشكل أسرع.

النفخ على الزجاج

رصدت عدسة صدي البلد مساء اليوم الأربعاء آليات صنع الزجاج المنفوخ، وذلك لمعرفة كيفية صنع الاشياء غير المعروفة أو المألوفة والتي نراها فى أشياء و صناعات كثيرة، دون التطرق لمعرفة كيفية صنع تلك التحف و الاشياء.

و في نفس السياق تم استحداث طرق نفخ الزجاج خلال عقود منذ اختراعها، وهناك طريقتان رئيسيتان لنفخ الزجاج، وهما طريقة النفخ الحر وطريقة النفخ المقلوب.

WhatsApp Image 2021-09-01 at 2.11.12 PM (1)

WhatsApp Image 2021-09-01 at 2.11.12 PM

WhatsApp Image 2021-09-01 at 2.11.11 PM

WhatsApp Image 2021-09-01 at 2.11.10 PM

WhatsApp Image 2021-09-01 at 2.11.09 PM

WhatsApp Image 2021-09-01 at 2.11.08 PM