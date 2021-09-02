أخبار التعليم|علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تنظم يوما ترفيهيا للأطفال.. التعليم: لن نقبل طلبة بالصف الأول الثانوي الفني لهذا التخصص العام المقبل

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نرصد موجزا لأحدثها.

عين شمس تستعد لإطلاق قافلة تنموية لمدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر

تنظم جامعة عين شمس ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في الفترة من ٥ إلى ٩ من سبتمبر الجاري.

تنسيق القبول بالجامعات 2021.. آداب حلوان تضم 18 قسما وتقبل 4000 طالب

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 110 ألاف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

التعليم العالي تعلن فتح باب تعديل وإضافة الرغبات أمام المتقدمين للجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات أمام الطلاب الذين قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية، موضحة أنه تم فتح الباب لتعديل الرغبات أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام ٢٠٢١ الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١.

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تنظم يوما ترفيهيا للأطفال

نظمت كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ومشاركة الدكتورة وفاء فوزي المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، فعاليات اليوم الترفيهي للأطفال المترددين على معامل الكلية المتخصصة بإشراف الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي عميد الكلية.

التعليم: لن نقبل طلبة بالصف الأول الثانوي الفني لهذا التخصص العام المقبل

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد مساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم مراجعة التخصصات القائمة حاليًا بالتعليم الفني وإعادة النظر فيها طبقًا لاحتياجات سوق العمل.

هل توجد أماكن متاحة لطلاب المرحلة الثانية بسياسة واقتصاد القاهرة؟..عميد الكلية يجيب

أجاب الدكتور محمود السعيد عميد سياسة واقتصاد القاهرة ، على السؤال الذى يتسائله طلاب الثانوية العامة حول “ هل يوجد اماكن بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة لطلاب المرحلة الثانية لعام 2021 ؟ ”

جامعة أسوان: بدء أعمال التطعيم بلقاح كورونا استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجديد

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه في إطار توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطلاق حملة لقاح فيروس كورونا فقد إنطلقت اليوم الأربعاء أعمال التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بأسوان.