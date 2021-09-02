أخبار التعليم.. خطوة بخطوة.. ننشر طريقة ورابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2021.. وبدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. الأحد







نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



فتح باب التقدم للالتماسات بكلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق الي ظهرت نتائجها حتي الآن طالبات الفرق الرابعة وجميع الفرق التربوية والفرقة الأولى من يوم الأربعاء 1 سبتمبر حتى 7 سبتمبر ولن يلتفت للالتماسات التى ترد بعد هذه الفترة.



بدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. الاحد

أعلنت مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، عن بدء اجراء المقابلات الشخصية لـ الطلاب المرشحين للقبول بالمدرسة بـ العام الدراسي الجديد، يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر بمقر المدرسة

تنسيق الجامعات 2021.. تربية طفولة القاهرة تكشف المستندات المطلوبة لتقديم الملفات والمقابلات الشخصية

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعداداللعام الدراسى 2021-2022.

دراسة التوافقيات الكهربية وأثارها على الأحمال المختلفة.. رسالة ماجستير بـ حلوان

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " دراسة التوافقيات الكهربية وأثارها علي الأحمال المختلفه وتوظيف النتائج في تصميم برنامج تدريبي لطلاب كلية التعليم الصناعي – جامعة حلوان



خطوة بخطوة.. ننشر طريقة ورابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2021

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والتي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر .