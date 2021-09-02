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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أبرز أحداث يوم الأربعاء في محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

جولات المسئولين بأسوان
جولات المسئولين بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأربعاء . 

فقد شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة تفتيش بنطاق مركز أسوان برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلي. 

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وقد تم المرور على مخزن تابع لشركة خاصة لتوزيع الأدوية حيث نجحت الحملة في ضبط 424 علبة أدوية مخالفة بإجمالى 5032 وحدة دوائية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها ، وتحرر محضر بالمخالفات، وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

فيما كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بتفقد مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف ميدانياً على معدلات ونسب التنفيذ من أجل الإسراع بعجلة العمل بها إستعداداً لتشغيل المنظومة الجديدة وذلك برفقه الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان. 

وقد تفقد نائب المحافظ مستشفى إدفو العام لمتابعة ما يجرى بها من أعمال حيث تم التنسيق لأدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للمستشفي والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي 93 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه ليخدم هذا الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة. 

كما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمردود الإيجابي والنتائج المثمرة للمشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب والذى سيستفيد منه أكثر من 53 ألف نسمة من أهالي المناطق الأكثر إحتياجاً بشرق مدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بواسطة الوكالة السويسرية للتعاون الدولى باعتمادات 8,8 مليون فرنك سويسرى شاملة مشروع ضخم لدعم الشبكات والمحطات ، بجانب مكونات رفع الوعى والحوكمة والإدارة الرشيدة.  

وفى هذا السياق عقد أحمد شعبان نائب محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى المشروع السويسرى ومديرى الجهات التنفيذية لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لمناطق خورعواضة وأمبركاب والناصرية كمرحلة أولى ومناطق السيل الجديد والريفي وكيما كمرحلة ثانية .
 

سلم وفد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمود عثمان شهادة التميز للجامعة من معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الهيئة المعاونة الفائزين بالمراكز الأولي بمعهد إعداد القادة، وحضر اللقاء أيضاً الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور أيمن عبدالغفار عميد كلية الحقوق وذلك عن دوره إعداد القائد العام لأعضاء الهيئة المعاونه لأعضاء هيئة التدريس فى دورته الأولى.  

بينما أكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه في إطار توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطلاق حملة لقاح فيروس كورونا فقد إنطلقت اليوم الأربعاء أعمال التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بأسوان.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن جامعة أسوان حريصة علي تطعيم منتسبيها والتي تستهدف إلي الوصول إلي 37 ألف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعة وقد تم تخصيص أربعة لجان لتلقي وتوفير اللقاحات بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وكلية الهندسة في ابوالريش والمستشفي الجامعي بأسوان.مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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