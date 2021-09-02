انعقاد المجلس التنفيذي الخامس وتطعيم الموظفين ضد كورونا وإحالة 91 موظفا للتحقيق.. أهم أحداث الأقصر فى الـ24 ساعة

شهدت محافظة الأقصر عددا من الأحداث الهامة في خلال ال24 ساعة الماضية أهمها

مواصلة مديرية الصحة بمحافظة الأقصر أعمال حملة تطعيم جميع العاملين بالمصالح الحكومية بمحافظة الأقصر بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال فريق طبي متنقل تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



ومن جانبه، حث محافظ الأقصر المواطنين على ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك مع استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، وعددها 5 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة، وذلك إلى جانب تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا داخل عدد 6 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة.

انعقاد المجلس التنفيذي الخامس

أيضا عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، جلسة المجلس التنفيذي رقم (5) لعام 2021، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وناقش المسؤلون عدد من المشكلات في مختلف القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

كما شهد المجلس التنفيذي تكريم مريم سمير سعيد احدى موظفي إدارة اللجان والمؤتمرات بديوان عام المحافظة، لحصولها على درجة ماجيستير ادارة الأعمال الدولية من جامعة اسلسكا.

كما تم تكريم ايهاب حسن أحمد، دير مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل مدير مدرسة ثانوية، وحصول المدرسة على المركز الأول على الجمهورية كأفضل مكتبة نموذجية، والحصول على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي وتمثيل مصر على مستوى العالم.

كما حصلت مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، على المركز الأول في

الجودة والاعتماد التربوي على مستوى الجمهورية.

في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، للأجهزة التنفيذية والامنية بتكثيف المجهودات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام وتحقيق السيولة المرورية.

أيضا قام اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت اشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار الأقصر، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، وبمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والقوة المرافقة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود وكافة الشوارع الجانبية وفض تجمعات الباعة الجائلين حفاظا على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، حيث تم توفير مكان بديل لهم بالسوق الحضري وسوق خضار شرق السكة الحديد.

وقال سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر أنه تم التشديد على جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بعمل حملات يومية صباحية ومسائية وعلي مدار اليوم لإزالة الإشغالات تماماً، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل تطوير مدينة الأقصر لإعادة الشكل الحضارى لها .



وقال العميد طارق لطفي، أنه تم حصر جميع الباعة الجائلين خلال ثلاث ورديات في الأسبوع الماضي لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أنه تم رفع "٣٠" طن والتي تضمنت رفع كافة الإشغالات والتند العشوائية المخالفة وإزالة كل التعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط داخل المناطق التي استهدفتها الحملة وإزالة كل مظاهر التشوة البصري للحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكداً استمرار جهود مجلس مدينة الأقصر والأجهزة الامنية في تنفيذ الحملات بصفة دورية لتنفيذ القانون دون تجاوز أو اعتداء على أحد وتطبيق القانون ولتمكين قائدي سيارات السرفيس من المرور بسهولة ويسر.

أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير المخالفات الاتية : ٣٧ مخالفة إشغال طريق، ٤٣ مضبوطات، ٦٩ ازالات ادارية.

شارك في الحملة الرائد محمد عدلي رئيس مباحث المرافق، والنقيب شاذلي صابر والنقيب أيمن إسماعيل ضباط شرطة المرافق، وحمادة عبد المجيد عباس رئيس حي وسط، وشعبان طايع رئيس حي المطار، أحمد عوض الله رئيس حي شمال وحسن خليدي رئيس حي جنوب ونواب رؤساء الأحياء ورجال حي شرق ، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وفتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات وعصام عبد الراضي وبسام سيد أحمد ورجب محمد شافعي مشرفي إدارة المتابعة الميدانية .

إحاله ٩١ موظف للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بمدينة الأقصر

ومن أهم الأحداث هى اعلان العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر ، بتكليف هاني عادل سعد مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالإنابة ، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

لذا قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر ، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل عدد ١١٩ متابعة، وتم احالة ٩١ موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ لعدم الإنضباط الإداري، وذلك بمشاركة أعضاء التفتيش وهم كالاتي : سامح عيسى فلسطين وكيل الادارة، محمد عبد المحسن محمد، وأحمد محمد صفوت أعضاء التفتيش، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير ١٩ محضر مخالفة ، كما تم تحرير ١٠٠ محضر نظر وحفظ.

هذا وقد أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر .