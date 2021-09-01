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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 91 موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بـ الأقصر

صدى البلد

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، تكليف هاني عادل سعد مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالإنابة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على جميع  المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

 

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لذا قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل ١١٩ متابعة، وتمت إحالة ٩١ موظفًا وموظفة للشئون القانونية للتحقيق خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ لعدم الانضباط الإداري، وذلك بمشاركة أعضاء التفتيش وهم كالآتي: سامح عيسى فلسطين وكيل الإدارة، ومحمد عبد المحسن محمد، وأحمد محمد صفوت أعضاء التفتيش، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير ١٩ محضر مخالفة، كما تم تحرير ١٠٠ محضر نظر وحفظ.

وأكد رئيس مدينة الأقصر استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر.

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