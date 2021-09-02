أحب الكركدية.. السفير الكوري الجنوبي يعزف لحن 3 دقات على الهواء

حل هونج جين ووك، السفير الكورى لدى مصر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".



وعزف سفير كوريا الجنوبية أغنية 3 دقات على الهواء مستخدما ألة الساكسيفون.

وقال هونج جين ووك ،:" احب مشروب الكركديه كثيرا، وعلى الرغم من انشغالي اليوم ولكنني تناولت 3 أكواب من الكركديه ".



وتابع هونج جين ووك :" احب ان شرب 5 أكواب من الكركديه في اليوم الواحد، وفي كوريا الجنوبية نستورد الكركديه من مصر ".



وأكمل هونج جين ووك :" يقولون أن الكركديه مفيد للسيدات الكوريات من أجل صحتهن وجمالهن "، مضيفا:" لدينا في كوريا مصطلح منتجات الجمال الكوري والشعب الكوري جميل بطبيعته ومثل أقرانه المصريين ".



