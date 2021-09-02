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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة من سكان عقار بميدان تريمف في مصر الجديدة من أعمال بلطجة

عقار بميدان تريمف
عقار بميدان تريمف في مصر الجديدة

تلقى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" استغاثة من عقار بميدان تريمف بمنطقة مصر الجديدة، بوجود أعمال بلطجة من قبل أحد الأشخاص.

 

وقالت مي أحد سكان العقار في استغاثاتها، أنه ظهر شخص ما من شهر أو أكثر يدعي انه صاحب العقار المقيمة به، ويحاول إخلائه من السكان بدون وجه حق، و بالفعل نجح في في ذلك بسبب اعمال البلطجة التي يقوم بها.

 

وأضافت مي أن الشخص يقوم بمارسة أعمال بلطجة مع سكان العقار، عقب نجاحه في اكراه البعض في المغادرة، يمارس الان أعمال أخرى وصور بلطجة لاكراه المتبقين على المغادرة.

 

وأكدت أنه يضع أمام العقار سياره قديمة و"كاوتش قديم" بالإضافة الي مواد سريعة الاشتعال، وذلك لتخريب المشهد العام للعقار وإكراه السكان على المغادرة.

 

وأشارت مي، انه منذ بضعة أيام أشتعلت النيران في الاشياء المتروكة امام العقار، وقاموا باطفائها ثم حاولوا ان ينقلوها، ولكنه رفض واعتدي علي سكان العقار بالسب والتهديدات.

 

ولفتت مي، ان هذا الشخص قام بافتتاح مقهي مستخدما تراخيص كشك، وقاموا بتحرير محضر له في قسم الشرطة، ومذكرة في الحي وشكاوى في الجهات المختلفة.

 

واختتمت مي مستغيثة "نعيش حياة لا آدمية، خوف وذعر من تهديدات هذا الشخص، سباب مستمر منه، حشرات من الأشياء والمخلفات التي يضعها، ونستغيث بكافة الجهات لانقاذي انا والسكان من هذه البلطجة".

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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شكاوي بين الناس موقع صدى البلد عقار ميدان تريمف مصر الجديدة

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