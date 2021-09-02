استغاثة من سكان عقار بميدان تريمف في مصر الجديدة من أعمال بلطجة

تلقى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" استغاثة من عقار بميدان تريمف بمنطقة مصر الجديدة، بوجود أعمال بلطجة من قبل أحد الأشخاص.
وقالت مي أحد سكان العقار في استغاثاتها، أنه ظهر شخص ما من شهر أو أكثر يدعي انه صاحب العقار المقيمة به، ويحاول إخلائه من السكان بدون وجه حق، و بالفعل نجح في في ذلك بسبب اعمال البلطجة التي يقوم بها.
وأضافت مي أن الشخص يقوم بمارسة أعمال بلطجة مع سكان العقار، عقب نجاحه في اكراه البعض في المغادرة، يمارس الان أعمال أخرى وصور بلطجة لاكراه المتبقين على المغادرة.
وأكدت أنه يضع أمام العقار سياره قديمة و"كاوتش قديم" بالإضافة الي مواد سريعة الاشتعال، وذلك لتخريب المشهد العام للعقار وإكراه السكان على المغادرة.
وأشارت مي، انه منذ بضعة أيام أشتعلت النيران في الاشياء المتروكة امام العقار، وقاموا باطفائها ثم حاولوا ان ينقلوها، ولكنه رفض واعتدي علي سكان العقار بالسب والتهديدات.
ولفتت مي، ان هذا الشخص قام بافتتاح مقهي مستخدما تراخيص كشك، وقاموا بتحرير محضر له في قسم الشرطة، ومذكرة في الحي وشكاوى في الجهات المختلفة.
واختتمت مي مستغيثة "نعيش حياة لا آدمية، خوف وذعر من تهديدات هذا الشخص، سباب مستمر منه، حشرات من الأشياء والمخلفات التي يضعها، ونستغيث بكافة الجهات لانقاذي انا والسكان من هذه البلطجة".
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