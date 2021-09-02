شريف عبدالفضيل: بعض اللاعيبة في المنتخب منفوخة على الفاضي.. فيديو

قال شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلي السابق، إن المنتخب الوطني حقق فوزًا مهمًا في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم 2022، موضحًا أن الهجوم على حسام البدري مبالغ فيه.

وأضاف عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد أي سبب للهجوم على حسام البدري، خاصة وأن المنتخب لم يخوض أي مباريات ودية في الفترة الماضية، موضحًا أن اللاعبين كان أدائهم باهت، لذلك ليس من الطبيعي اللوم على المدرب.

واستكمل تصريحاته، أن اللاعبين تعرضوا لإرهاق شديد بعد دوري طويل للغاية، فضلًا عن أن ذهنهم مشتت، مضيفًا «هناك بعض اللاعبين منفوخين بلا مبرر ولا يستحقون ما هم فيه.. نعاني من تأخر شديد».

وفازت مصر بهدف نظيف على أنجولا في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

ورغم فوز مصر وحصد النقاط الثلاث كاملة، إلا أن المباراة أثارت قلق الجمهور المصري بسبب أداء المنتخب غير الجيد، وتهديد أنجولا المستمر.

مصر ستلعب الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل ضد الجابون خارج الديار بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.