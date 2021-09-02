عبد العال : العناية الإلهية منحت الزمالك لقب الدوري.. و عبد الله السعيد لا يصلح

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن العناية الإلهية منحت الزمالك لقب الدوري العام الموسم المنصرم ، من أجل الجمهور الأبيض الذي تحمل الكثير خلال المواسم الماضية .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

باتريس كارتيرون لم يظهر بصماته مع الزمالك ، رغم تتويجه بلقب الدوري العام ، كما أن تراجع نتائج الأهلي و تأثره بضغط المباريات نظراً لارتباطاته الإفريقية .

واختتم عبد العال : الزمالك يحتاج إلى غربلة في الموسم الجديد إذا أراد الحفاظ على لقب الدوري العام ، فلابد من الاستغتاء عن بعض اللاعبين ، مثل محمود عبد الرحيم جنش و إسلام حابر و حمزة المثلوثي و مروان حمدي و غيرهم .

كما رفض عبد العال عودة التونسي حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، كونه هرب من الفريق بشكل مفاجئ ، ولذلك أتعجب من مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع اللاعب و وكيله ، فضلاً عن عدم حاجة الفريق الفنية إلى خدماته .

واختتم عبد العال : عبد الله السعيد لاعب مميز ، وصاحب شخصية قيادية داخل وخارج الملعب ، لكنه يلعب بدون ضغط في فريق بيراميدز ، ولن يظهر بنفس الآداء حال انضمامه إلى الزمالك ، لذلك أرى أن الفريق ليس بحاجة إلى التعاقد مع اللاعب ولا يصلح للقلعة البيضاء .