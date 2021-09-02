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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الوسط الفني تنعى الفنان ماهر سليم

الفنان ماهر سليم
الفنان ماهر سليم

نعي عدد من نجوم الوسط الفني وفاه الفنان ماهر سليم عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع طويل مع المرض.

 

وكتبت الفنانة نشوي مصطفي عبر “فيسبوك”: “الزميل العزيز ماهر سليم الف رحمة ونور - دعواتكم بالرحمة والمغفرة كان خلوق وطيب اوى ربنا يسعدك فى الجنة ياماهر مع السلامة”.

 

ونعي الفنان محمود البزاوي وفاة ماهر سليم، كاتبًا: “الف رحمة و نور على الفنان و الاستاذ و الصديق ماهر سليم .. الله يرحمك يا حبيبي .. اتمنى ان الجميع يدعيله و يترحم عليه .. مع السلامة يا حبيبي”.

 

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان ماهر سليم عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وكتبت: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ الفنان الكبير/ماهر سليم ..رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

 

وكان قد أعلن الفنان منير مكرم  وفاة الفنان ماهر سليم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

 

وتشيع جنازة الفنان ماهر سليم بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة.

 

ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وعرفه الجمهور من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم» وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

 

وقدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها: العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرهم.

 

أبرز المحطات فى حياة الراحل ماهر سليم 

 

-حصل الفنان ماهر سليم علي بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج في عام 1984


-حصل على منحة لفرقة لوسيرنير باريس عام 1982 مع المخرج كريستيان ليو جيشيه.

 

-وعرفه الجمهور من خلال شخصية “زيكا” في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" .

 

-شغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.
 

-وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.
 

-وكانت اخر اعمال الفنان ماهر سليم فيلم وقفة رجال، الا انا ،بخط الايد وحظر تجول".
 

نجوم الوسط الفني ماهر سليم وفاة ماهر سليم نشوى مصطفى محمود البزاوي

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