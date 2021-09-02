خلال زيارة مفاجئة فجرا.. مدير رعاية بورسعيد: أنا جاي أسمع المرضى

فاجئ الدكتور مصطفي شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمحافظة بورسعيد في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، مستشفيات التأمين الصحي الشامل بزيارة مفاجأة، وذلك للوقوف علي مستوي الخدمة المُقدمة للمنتفعين من المرضي.

فوجئ الأطقم الطبية بقسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفي سلام بورسعيد بزيارة مدير هيئة، والتأكد من التزام الاطقم الطبية بالتواجد في خدمة المرضي، وتقديم كل الخدمات التي توفرها الهيئة، وشدد خلال زيارته علي ضرورة حصول المنتفع بمنظومة التأمين الصحي علي كافة الخدمات العلاجية، في ظل توجه القيادة السياسية والحكومة في تقديم رعاية صحية فائقة للمواطنين.

وخلال جولته أطمأن «شعبان» علي الطبيبة شيماء سمير محمد شطا، والتي صدمتها دراجة نارية مسرعة،بأحد شوارع بورسعيد ووجه بتقديم الرعاية اللازمة لها، مؤكداً أنها جندية مخلصة من جنود هيئة الرعاية.

وأستكمل «مدير رعاية بورسعيد» جولته بزيارة لمستشفي الزهور، وتفقد الطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة، وحرص علي الحديث مع المرضي عن مستوي الخدمة المُقدمة، قائلاً «مش عاوز مريض يكون ليه شكوي واحدة».

وفي تصريحات خاصة أشاد شعبان بالتزام الأطباء والتمريض، وثمن المجهود الذي يقومون به في خدمة المرضي، مؤكداً أن الجولات المفاجأة منهجاً للعمل، موضحاً أن عمله داخل المستشفيات مراقباً ومطوراً للخدمة الطبية.

في سياق متصل، أعلن مصطفي شعبان نجاح شفاء 3 حالات إنسداد مزمن، تعاني من ضيق شديد وقصور بالشرايين التاجية، وتم التوسيع وتركيب الدعامات اللازمة لها داخل مستشفيات الهيئة بواسطة فريق القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي .

وأشار أن الحالات كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، وضعف شديد بعضلة القلب، وذلك بعد عرضها على لجنة القلب وجراحة القلب، والتي أقرت مناسبتها للتوسيع البالوني للصمام بالقسطرة وبدون جراحة .

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