لضمان حسن سير العمل.. قرارات التعيينات الجديدة بجامعة العريش

أصدر الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سيناء عدة قرارات تتضمن تعيينات جديدة لضمان حسن سير العمل بجامعة العريش ، وقال الدكتور أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم جامعة العريش ان القرارات تتضمن تعيين د.محمود إبراهيم عبدالله مديراً لمركز تطوير التعليم الجامعي وإدارة المشروعات.
تنمية قدرات
وتعيين د. ايمان محمد عبد العال مديراً تنفيذيا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.
كما صدر قرار بتعيين د. محمد عبد المهدي البكري مديراً تنفيذيا لمركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية.
و د. عبد الكريم محمد الشاعر مديراً تنفيذيا لمركز تدريب خدمة المجتمع وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.
كما تم تعيين د. محمود حمدي الشريف مديراً تنفيذيا لمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.