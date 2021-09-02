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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إضافة طابع التنسيق الخاص بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لأول مرة بجامعة العريش

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

قال الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة  العريش ، شمال سيناء ، إنه تم اضافة طابع التنسيق الخاص بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  لأول مرة هذا العام ، ويحق لأبناء سيناء الالتحاق بالكلية لبدء الدراسة في الفرقة الأولي العام الدراسي الجديد  ٢٠٣١،/٢٠٢٢م.

وأضاف الدكتور حسن الدمرداش، أن الكلية تمثل فرصة أمام أبناء سيناء للتعيين معيدين فى نفس الكلية ، علاوة على إتاحة فرص عمل في السوق في ظل التحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة.
مشيرا إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي هو أقوى مجال على أرض الواقع حالياًو العاملين في مجالاته هم الأكثر طلبا في الشركات التي تعمل في هذا المجال.

وأضاف أن مكتب التنسيق الالكترونى بجامعة العريش، بدأ في استقبال طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة ( من القسمين العلمي والأدبي )، وسط إجراءات احترازية ووقائية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. 

المرحلة الثانية

وأكد رئيس الجامعة، على استقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية تيسيرا عليهم من مشقة التقديم في مكاتب التنسيق الأخرى خارج المحافظة.. ووجه بتسهيل كافة الإجراءات وتوفير الأجهزة اللازمة لتنسيق الطلاب وكتابة رغباتهم للقبول في مختلف كليات الجامعة والجامعات الأخرى.

كما وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب.. مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرا عليهم.

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طابع التنسيق الحاسبات الاصطناعي العريش

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