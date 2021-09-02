حسام البدري يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: فوز بلا طعم ولازم يتغير

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم المدرب “حسام البدري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، عقب مباراة مصر وأنجولا بتصفيات إفريقيا.

وهاجم جماهير منتخب مصر ومحبي كرة القدم الكابتن حسام البدري بشكل كبير، عقب أداء منتخب مصر أمام أنجولا في مباراته الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتصدر اسم “حسام البدري” الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير منتخب مصر علي اداء اللاعيبه داخل المباراة، كالاتي:

مبروك لمصر … فوز ( بلا طعم).. لكن المهم ال3 نقاط أتمنى توجيه الشكر للأستاذ حسام البدري والبحث عن مدير فني أجنبي يليق بمنتخب مصر.

هل ده منتخب هلعب بيه أمم افريقيا وهلعب بيه كأس العالم .. وكمان فى قطر يعنى هتبقى فضيحتنا بجلاجل.

سؤال هو عبد الله السعيد نزل و قفشة في الملعب ليه و خرج زيزو و الشحات ده طبيعي يعني نلعب باتنين صناع لعب و مفيش لعب اصلاً !!! اصل الموضوع ده شاغلني جداً و مش عارف كابتن حسام كان قصده ايه.

المنتخب الحمد لله كسب بالعافيه.

ف الشوط التاني كان فيه تبديل لازم يحصل بخروج حسام البدري ونزول أي مدرب تاني.

حسام البدري كره المصريين فالمنتخب.

تعليق أحمد حسام ميدو

وعلق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، على أداء منتخب مصر أمام أنجولا في مباراته الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ميدو خلال تصريحات عبر قناة "النهار" لبرنامجه "أوضة اللبس": "أداء منتخب مصر كان سيئا جدًا، لا نريد أن نقدم أعذارًا، منتخب أنجولا كان يفتقد 12 لاعبًا أساسيًا أمامنا، نحن نلعب على ملعبنا ولدينا لاعبين دوليين ورغم ذلك عانينا من سوء الأداء على كافة المستويات".

وأضاف: "مباراة اليوم واحدة من أسوأ المباريات التي شاهدتها لمنتخب مصر منذ سنوات طويلة، فارق المستوى بيننا وبين منتخب أنجولا كأن الزمالك أو الأهلي يواجه فريق درجة ثالثة في بطولة كأس مصر".

تعليق شريف عبد الفضيل

وقال شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلي السابق، إن المنتخب الوطني حقق فوزًا مهمًا في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم 2022، موضحًا أن الهجوم على حسام البدري مبالغ فيه.

وأضاف عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدم على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد أي سبب للهجوم على حسام البدري، خاصة وأن المنتخب لم يخوض أي مباريات ودية في الفترة الماضية، موضحًا أن اللاعبين كان أدائهم باهت، لذلك ليس من الطبيعي اللوم على المدرب.

واستكمل تصريحاته، أن اللاعبين تعرضوا لإرهاق شديد بعد دوري طويل للغاية، فضلًا عن أن ذهنهم مشتت، مضيفًا «هناك بعض اللاعبين منفوخين بلا مبرر ولا يستحقون ما هم فيه.. نعاني من تأخر شديد».