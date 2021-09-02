بارالمبياد طوكيو.. محمد الزيات يتأهل إلى نصف نهائي منافسات البارا تايكوندو

تأهل اللاعب محمد الزيات إلى الدور نصف النهائي من منافسات البارا تايكوندو وزن 61 كجم، والذي يأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعدما فاز على الفرنسي بوفا كونج بنتيجة 22/10 ؛ ليتأهل للدور نصف النهائي.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات و برونزيتين، وجميعهم في منافسات رفع الأثقال.

واستطاعت مصر تحقيق 183 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و68 فضية و66 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.