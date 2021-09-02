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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له وأخرى لبيان رسمي صادر من نقابة المهن التمثيلية اللبنانية حول الجدل المثار عن الدكتوراه الفخرية.
 

وأوضح البيان أن "النقابة تؤكد تكريم محمد رمضان برعاية وزارة الثقافة".

 

وأعلن الفنان محمد رمضان سبب إلغاء حفله الثاني الذي كان مقرر إقامته في مدينة العلمين، الأسبوع المقبل، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وقال محمد رمضان خلال  الفيديو: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الشائعات.. السبب أمني؛ لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب جمهوري". 

 

وأوضح محمد رمضان في الفيديو: "إدارة المدينة أبلغوني أن شعبيتي لا تسمح بإقامة الحفل في مكان يستوعب فقط 3000 شخص"، موجها الشكر لهم على رؤيتهم الأمنية التي تفوقه بكثير، بحسب وصفه. 

 

ووعد محمد رمضان جمهوره، بلقاء آخر، في مكان أكبر، وفي ظروف أحسن، مختتما الفيديو بمقولته الدائمة: "ثقة في الله نجاح". 

رمضان وزارة الثقافة محمد رمضان نقابة المهن التمثيلية مواقع التواصل الاجتماعي العلمين الجديدة

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