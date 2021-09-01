محمد رمضان يعبر عن حبه لجمهوره بهذه الطريقة.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من إحدى حفلته الغنائية التي قدمها مؤخرًا في الساحل الشمالي.



وظهر محمد رمضان وهو يضع يده علي قلبه؛ كنوع من التقدير لجمهوره، حيث نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "حبي ليكوا مبدأ.

وأعلن الفنان محمد رمضان سبب إلغاء حفله الثاني الذي كان مقرر إقامته في مدينة العلمين، الأسبوع المقبل، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الشائعات.. السبب أمني؛ لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب جمهوري".

وأوضح محمد رمضان في الفيديو:" إدارة المدينة أبلغوني إن شعبيتي لا تسمح بإقامة الحفل في مكان يستوعب فقط 3000 شخص"، موجها الشكر لهم على رؤيتهم الأمنية التي تفوقه بكثير- بحسب وصفه-.

ووعد محمد رمضان جمهوره، بلقاء آخر، في مكان أكبر، وفي ظروف أحسن، مختتما الفيديو بمقولته الدائمة: "ثقة في الله نجاح".

