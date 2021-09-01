عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يعبر عن حبه لجمهوره بهذه الطريقة.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من إحدى حفلته الغنائية التي قدمها مؤخرًا في الساحل الشمالي.
 

وظهر محمد رمضان وهو يضع يده علي قلبه؛ كنوع من التقدير لجمهوره، حيث نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "حبي ليكوا مبدأ.

 

وأعلن الفنان محمد رمضان سبب إلغاء حفله الثاني الذي كان مقرر إقامته في مدينة العلمين، الأسبوع المقبل، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وقال محمد رمضان خلال  الفيديو: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الشائعات.. السبب أمني؛ لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب جمهوري". 

 

وأوضح محمد رمضان في الفيديو:" إدارة المدينة أبلغوني إن شعبيتي لا تسمح بإقامة الحفل في مكان يستوعب فقط 3000 شخص"، موجها الشكر لهم على رؤيتهم الأمنية التي تفوقه بكثير- بحسب وصفه-. 

 

ووعد محمد رمضان جمهوره، بلقاء آخر، في مكان أكبر، وفي ظروف أحسن، مختتما الفيديو بمقولته الدائمة: "ثقة في الله نجاح". 
 

IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٠٢٥٥ - قص
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٠٢٥٥ - قص
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٠١٢٠
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٠١٢٠
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٠٢٥٥
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٠٢٥٥
محمد رمضان العلمين الجديدة جمهوره رسالة حب الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

أسباب زيادة الرزق .. 10 مفاتيح إيمانية تجلب لك الأموال

مصطفى كامل يطرح حلوة حياتي على يوتيوب .. فيديو

ولي عهد البحرين يتسلم دعوة لزيارة مصر

لـ10 أشخاص.. منة عرفة تعلن عن مسابقة لحضور حفل زفافها

حسين لبيب: نتمسك بحقوقنا في ملف مصطفى محمد

حماس من رمضان صبحي.. كواليس إصابة أكرم توفيق ومغادرته معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ