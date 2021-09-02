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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دواء غير متوقع يحارب كورونا

صدى البلد

أظهر دواء يستخدم لعلاج التهاب المفصل نجاحا في علاج مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

حيث أجريت دراسة جديدة  في 12 دولة وحققت نتائج ممتازة، وقالت مجلة فوربس الأميركية، إن دراسة أجريت على نحو 155 مريضا بـ"كوفيد-19"، حققت نجاحا إلى درجة أنه جرى الترحيب بها، خاصة لجهة الإصابات الشديدة بالمرض.

والعلاج يسمى "الباريسيتينيب"، الذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان يعتقد منذ أشهر طويلة أن لديه خصائص محتملة مضادة للفيروسات، لكن المؤكد عنه أنه مثبت قوي للالتهاب، وكان هذه النقطة التي بنى عليها الباحثون، إذ إن الالتهابات التي تسببها إصابات "كوفيد-19" الشديدة يمكن محاربتها عن طريق هذا العقار، ووجد الباحثون أن الدواء الواعد قلل نسبة الوفيات بنحو 5 بالمئة، وأنفذ حياة 20 مريضا كان من الممكن أن يموتوا بسبب كورونا في غضون 60 يوما"، وفقا لسكاي نيوز.
 

وأظهرت دراسة جديدة أنه بعد شهرين من التطعيم الثاني لشركة فايزر- موديرنا Pfizer / Moderna ، تنخفض استجابة الجسم المضاد بنسبة 20٪ لدى البالغين الذين لديهم حالات سابقة لـ كوفيد، واختبرت الدراسة أيضًا مدى جودة مقاومة اللقاحات الحالية للمتغيرات الناشئة.

وفقا لموقع Indiatimes، فالمناعة تتضاءل بمرور الوقت ، كما أنك تحصل على ضعف متزايد للإصابة بالعدوى. لذا ، فهذه صدمتان الآن - دلتا بالإضافة إلى ضعف المناعة بين الجرعة الأولى من التطعيم، لذلك يجب الحصول على الجرعة الثانية.

وكان هذه النقطة التي بنى عليها الباحثون، إذ إن الالتهابات التي تسببها إصابات "كوفيد-19" الشديدة يمكن محاربتها عن طريق هذا العقار. 


ويقول ويسلي إلي، أستاذ الطب في جامعة فاندربيلت الأميركية: إن المصابين بحالات شديدة من فيروس كورونا يتعرضون لخلل في العديد من الأعضاء، نتيجة الالتهاب المفرط، بما في ذل متلازمة الضائقة التنفسية".

وقال إنه "على الرغم من التقدم في العلاج باستخدام أدوية أخرى، فإن خفض معدل الوفيات بين المرضى في المستشفى لا يزال يمثل حاجة ماسة لم يتم حسمها".

وبعد تجاربة أولية أجريت على 15 مريضا بكورونا، وكانت النتيجة إيجابية، صمم الباحثون دراسة أكبر تشمل 1500 مريض.

ووجد الباحثون أن الدواء الواعد قلل نسبة الوفيات بنحو 5 بالمئة، وأنفذ حياة 20 مريضا كان من الممكن أن يموتوا بسبب كورونا في  60 يوما".
 

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