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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ الأبيض.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

صدى البلد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة أثارت بها الجدل.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش
 

تألقت نسرين طافش؛ بإطلالة أنيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار، مرتدية ملابس رياضية باللون الأبيض، وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

 

مسلسل المداح

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي 2021، في مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.
 
شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر. 

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Screenshot_20210902-183723_Samsung capture
Screenshot_20210902-183721_Instagram
Screenshot_20210902-183721_Instagram
إطلالات نسرين طافش أعمال نسرين طافش اطلالة نسرين طافش الفنانة نسرين

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