تصفيات كأس العالم .. ألمانيا تهزم ليشتنشتاين بهدفين في أول اختبار تحت قيادة هانز فليك

حقق منتخب ألمانيا فوزا مهما على حساب نظيره منتخب ليشتنشتاين، بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 .



وسجل المنتخب الألماني هدف التقدم عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة "44"، ثم سجل ليروي ساني هدف ثاني في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الألماني رصيده بعد هذا الفوز الى 9 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، في حين تجمد رصيد منتخب ليشتنشتاين بدون أي نقطة في المركز الأخير.

ودخل منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: باكو - كيرير - نيكولاس سولي - روبن جوسينس

خط الوسط: كيميتش - جمال موسيالا - جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني - كاي هافيرتز - تيمو فيرنر

وتعد مواجهات منتخب ألمانيا الليلة هي الأولى تحت قيادة هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق، والذي تولى المهمة بدلا من يواكيم لوف، عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2020".