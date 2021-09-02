تصفيات كأس العالم 2022 .. الجزائر تقسو على جيبوتي بـ 8 أهداف

هزم منتخب الجزائر ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 8-0، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر الصيف المقبل.

حرز أهداف منتخب الجزائر، كل من إسلام سليماني 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 5 و25 من ركلة جزاء و46 و53، رامي بنسبعيني في الدقيقة 27، وبغداد بونجاح في الدقيقة 40 من ركلة جزاء أخرى، ورياض محرز في الدقيقة 67 ورامز رزوقي في الدقيقة 69.

ودخل منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفاني – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بنسبعيني

خط الوسط: زروقي – إسماعيل بن ناصر – رياض محرز

خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – إسلام سليماني

وحصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في مشوار التأهل إلى المونديال بالتساوي مع بوركينا فاسو التي هزمت النيجر بهدفين.