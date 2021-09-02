استشاري: تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات بنسبة 70%..فيديو

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عملية تحويل مسار المعدة المصغر فعالة في انقاص الوزن، خاصة أنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، خلاف أنها تعالج السكر بصورة مباشرة، وتقوم بتنشيط عمل البنكرياس مرة أخرى.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مريض السمنة يستطيع التحرك بعد ساعتين من اجراء تحويل المسار، والألم ما بعد العملية يكاد يكون غير موجود ، بسبب إجراء العملية من خلال مركز مخدر، يضيف جرعة مخدر باستمرار بتقليل الألم.



وأضاف أن العودة للعمل يكون بعد يوم من إجراء عملية تحويل المسار، لافتَا إلى ان تجرى من خلال فتاحت صغيرة للغاية، وبالمنظار.



عملية تحويل المسار المصغر تعمل على خفض الوزن

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار المصغر تعمل على خفض الوزن، من خلال تقليل الوجبة، وزيادة الشبع، وتقليل الجوع.

وأضاف "صبري"، أن عملية تحويل المسار تعتبر من العمليات المميزة عند وجود وزن كبير أو الإصابة بمرض السكر، خاصة وأنها تقلل امتصاص السكريات والدهون، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة ، والإقامة أقل من 12 ساعة.

وأشار إلى أن كل أنواع تحويل مسار المعدة من الممكن أن تُلغى بعد فترة، وإعادة المعدة إلى شكلها الطبيعي، أما تكميم المعدة فلا يمكن، لأنها تشهد استئصال جزء من المعدة.

