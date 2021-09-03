نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب شوبير " ملعب أون تايم: “حسين لبيب: تواصلنا مع ممدوح عيد من أجل التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ”.

و فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن إمكانية عودة التونسي حمدي النقاز، إلى صفوف الزمالك، مجددا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" حمدي النقاز وصل القاهرة، أمس، الأربعاء لعقد جلسة مفاوضات مع إدارة نادي الزمالك ولكن السؤال هنا، الزمالك يمتلك ظهير أيمن محترف وهو حمزة المثلوثي، هل سيتعاقد مع اثنين محترفين في مركز واحد، أم هي مفاوضات من أجل الغرامة، ومحاولة الوصول إلى اتفاق، مستحيل يعتمد الزمالك على ثنائي محترف في مركز واحد".

تابع شوبير:" حمدي النقاز يمتلك عرضا مصريا آخر، "لا أقصد بيراميدز"، اللاعب سيعقد اجتماعا مع مسؤولي نادي الزمالك اليوم، واعتقد أنه سيكون اجتماعا لحل الأزمة، وليس من أجل عودة اللاعب".