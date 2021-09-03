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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن .. أنباء عن مقتل قيادي حوثي كبير في غارة جوية بمأرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بورود أنباء عن مقتل القيادي في مليشيات الحوثي اليمنية محمد حسين الحوثي في غارة جوية بمحافظة مأرب اليمنية.

وخلال الـ48 الماضية، قتل 65 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت الخميس مصادر عسكرية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول يمني للوكالة إن ""22 من المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا وأصيب خمسون، فيما قتل 43 حوثيا في الساعات الـ48 الماضية" في مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة مأرب اليمنية.

ووصعدت مليشيا الحوثي حملة في فبراير للتقدم نحو مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع يدهم على كامل الشمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة وواشنطن لوقف الحرب.

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وبحسب المسؤول العسكري، فإنّ المعارك التي تراجعت حدتها بشكل كبير في الأسابيع الاخيرة، عادت لتستعر قبل يومين مع شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على مواقع للقوات الحكومية.

وتمكّن الحوثيون من تحقيق تقدم في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة، بحسب المسؤول العسكري، رغم غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وبينما تدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بفتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016 من قبل السعودية قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.

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