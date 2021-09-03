اليمن .. الحكومة تؤكد: الحوثيون يرفضون فكرة السلام من أساسها

اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مليشيات الحوثي بأنها ترفض فكرة السلام وتعمل على عرقلة جهود تحقيقها.

وقال الوزير اليمني في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ": "مليشيا الحوثي ترفض فكرة السلام من أساسها، وتعمل على عرقلة كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها من خلال تصعيد العمليات العسكرية المستمر في عدد من المحافظات في اليمن وفي مقدمتها مأرب التي باتت أكبر تجمع للنازحين من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية".

وأضاف: " "الحكومة اليمنية تنتهج السلام كأساس لإيقاف الحرب"، وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي جميع الضغوط الممكنة لإرغام الحوثيين في اليمن على الاستجابة لمبادرات السلام وإنهاء الحرب.

وخلال الـ48 الماضية، قتل 65 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت الخميس مصادر عسكرية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول يمني للوكالة إن "22 من المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا وأصيب خمسون، فيما قتل 43 حوثيا في الساعات الـ48 الماضية" في مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة مأرب اليمنية.

ووصعدت مليشيا الحوثي حملة في فبراير للتقدم نحو مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع يدهم على كامل الشمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة وواشنطن لوقف الحرب.

وبحسب المسؤول العسكري، فإنّ المعارك التي تراجعت حدتها بشكل كبير في الأسابيع الاخيرة، عادت لتستعر قبل يومين مع شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على مواقع للقوات الحكومية.

وتمكّن الحوثيون من تحقيق تقدم في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة، بحسب المسؤول العسكري، رغم غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وبينما تدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بفتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016 من قبل السعودية قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.