طريقة عمل رول الدجاج المحشي لنجلاء الشرشابي

يعد رول الدجاج المحشي من الأكلات الجديدة التي يمكن الاستعانة بها لتجديد السفرة وكسر روتين الأطباق التقليدية التي تقدم على مائدة الأسرة.

نقدم لكم طريقة عمل رول الدجاج المحشي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير رول الدجاج المحشي



نصف كيلو دجاج مفروم

2 ملعقة كبيرة بقسماط

بيضة

بودرة ثوم

بودرة بصل

زنجبيل بودرة

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

ماء للسلق

فلفل ألوان

زيتون أسود

بقدونس مفروم



طريقة عمل رول الدجاج المحشي

* إخلطى المكونات معاً ثم إفردى المكونات على ورق ألومنيوم فى شكل مربع وإفردى عليها الحشو ولفيه وغطيه جيداً بورق الألومنيوم

*ضعي رول الدجاج المحشي فى الماء المغلى على النار ثم إتركى الرول ليبرد ثم قطعيه وقدميه ومن الممكن أن تحمريه قبل التقطيع