عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عودة الحياة لأهالي التجمع الأول بعد تشغيل محطة صرف جنوب الأكاديمية

شوارع غارقة جنوب
شوارع غارقة جنوب الاكاديمية

علم مندوب موقع صدي البلد الإخباري أنه تم تشغيل المحطة وضخ مياه الشرب بالتجمع الأول بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح للعطل المعلن عنه بمحطة صرف جنوب الاكاديميه والمتسبب فى قطع المياه عن بعض مناطق المدينة.

 

فقد تم تشغيل محطة الصرف الصحي ، وبالتالي تم إعادة تشغيل روافع المياه وضخ المياه مرة أخرى ، وسوف تصل المياه تباعاً للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.

 

وكان قاطني التجمع الأول قد فوجئوا  بعطل بمحطة صرف جنوب الاكاديميه الأمر الذى تطلب قطع المياه عن التجمع الأول بالإضافة إلى  الرحاب 1 ، ومنطقة جنوب الأكاديمية والقطاع الأول والثاني من مركز المدينة .

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

شوهت المرضي.. التحقيق مع طبيبة تجميل مزيفة بمدينة نصر

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

شاهد| جهود مضنية لشفط مياه الصرف بالتجمع.. وانتشال السيارات الغارقة

إنقاذ محلات الموسكي من كارثة بعد احتراق محل لعب أطفال

سقوط لص مسلح يسرق مركبات التوك توك بالإكراه في القاهرة

ضبط صاحب شركة تحرش بسيدة فى مصر الجديدة

النشرة المسائية بالقاهرة.. كثافات متحركة بأكتوبر و١٥ مايو وسيولة بصلاح سالم والاتوستراد

أمن القاهرة يكشف ملابسات مشاجرة على الفيس بوك : خلافات جيرة

كشف ملابسات فيديو سرقة سيارة من أحد معارض القاهرة

ففى مشهد لا يتكرر الا مع فصل الشتاء نتيجة سقوط السيول ، الا ان قاطني منطقة التجمع الخامس فوجئوا بغرق منطقة جنوب الاكاديمية فى مياه الصرف الصحي .

وقد تسبب عطل محطة الصرف الصحي فى غرق اجزاء كبيرة من جنوب الأكاديمية القاهرة الجديدة وغرق العديد من السيارات التي غمرتها المياه .

تلقت عمليات نجدة القاهرة اخطارا بغرق منطقة جنوب الاكاديمية بالتجمع الأول نتيجة تعطل محطة الصرف الصحي ، وغرق سيارات داخل مياه الصرف والخسائر كبيرة .

على الفور تم اخطار عمليات محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات الشفط وجار اصلاح المحطة التي تسببت فى قطع المياه عن مناطق كثيرة.

فيما تم ارسال تعزيزات من رجال المرور وغلق محيط منطقة الاعمال لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح .

عطل محطة الصرف الصحي التجمع الاول تشغيل محطة الصرف الصحي جنوب الاكاديميه ضخ مياه الشرب

ترشيحاتنا

اللجنة خلعت قناع المروءة|مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

بمشاركة بيرسي تاو.. جنوب إفريقيا تتعادل مع زيمبابوي في تصفيات كأس العالم

لويس ميكيسون يساهم في تعادل موزمبيق مع كوت ديفوار في تصفيات المونديال

بعد تقدم طالبان في بنجشير.. إيران توجه رسالة لجميع الأطراف في أفغانستان

السودان.. تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل

عودة الحياة لأهالي التجمع الأول بعد تشغيل محطة صرف جنوب الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

بعثة منتخب مصر تطير إلى الجابون لخوض تصفيات كأس العالم 2022.. صور

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ