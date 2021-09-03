عودة الحياة لأهالي التجمع الأول بعد تشغيل محطة صرف جنوب الأكاديمية

علم مندوب موقع صدي البلد الإخباري أنه تم تشغيل المحطة وضخ مياه الشرب بالتجمع الأول بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح للعطل المعلن عنه بمحطة صرف جنوب الاكاديميه والمتسبب فى قطع المياه عن بعض مناطق المدينة.

فقد تم تشغيل محطة الصرف الصحي ، وبالتالي تم إعادة تشغيل روافع المياه وضخ المياه مرة أخرى ، وسوف تصل المياه تباعاً للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.

وكان قاطني التجمع الأول قد فوجئوا بعطل بمحطة صرف جنوب الاكاديميه الأمر الذى تطلب قطع المياه عن التجمع الأول بالإضافة إلى الرحاب 1 ، ومنطقة جنوب الأكاديمية والقطاع الأول والثاني من مركز المدينة .

ففى مشهد لا يتكرر الا مع فصل الشتاء نتيجة سقوط السيول ، الا ان قاطني منطقة التجمع الخامس فوجئوا بغرق منطقة جنوب الاكاديمية فى مياه الصرف الصحي .

وقد تسبب عطل محطة الصرف الصحي فى غرق اجزاء كبيرة من جنوب الأكاديمية القاهرة الجديدة وغرق العديد من السيارات التي غمرتها المياه .

تلقت عمليات نجدة القاهرة اخطارا بغرق منطقة جنوب الاكاديمية بالتجمع الأول نتيجة تعطل محطة الصرف الصحي ، وغرق سيارات داخل مياه الصرف والخسائر كبيرة .

على الفور تم اخطار عمليات محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات الشفط وجار اصلاح المحطة التي تسببت فى قطع المياه عن مناطق كثيرة.

فيما تم ارسال تعزيزات من رجال المرور وغلق محيط منطقة الاعمال لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح .