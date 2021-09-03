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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل مشروع تنمية شرق بورسعيد ضمن المنطقة الاقتصادية للقناة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تعد منطقة شرق بورسعيد إحدى المناطق المؤهلة صناعيآ ولوجيستيآ ، والتى تضم المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس والتى تقوم على مساحة ٤٦١ كم ٢ ، وتشمل ٤ مناطق صناعية و٦ موانىء بحرية ، و٣ مشغل موانىء رئيسى ، و١٤ مصور صناعى ، وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل ، وتشمل ٢٥٠ منشأة صناعية عاملة ، وشهدت ضخ حوالى ١٨ مليار دولار جنيها لأعمال البنية التحتية و الطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد ، و وجود ٥ أنفاق ومجموعة من المعابر تحقق سهولة تداول البضائع .

وأشار اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أنه يجرى حاليا التجهيز لأكبر مؤتمر اقتصادى استثمارى تشهده المحافظة ، بهدف تسويق وترويج المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، واستغلال إمكانات وموارد المنطقة بالشكل الأمثل ، ولجذب المستثمرين من أبناء مصر لاستغلال وتنمية منطقة شرق بورسعيد والتى ستصبح من أهم المناطق الصناعية واللوجيستية فى العالم .

وأوضح " محافظ بورسعيد " أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس ، مشيرآ أن أكثر من ١٢% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد ، مشيرآ لوجود نموذجين من المصانع العالمية بشرق بورسعيد وهما مصنع الأدوية ومصنع إنتاج الأحذية ، واللذان يساهمان فى رفع اسم مصر عاليآ فى المجال الصناعى .

وقال اللواء عادل الغضبان ، أننا نمتلك ببورسعيد ٢ ميناء ، و٣ مناطق لوجيسيتة ، و٤ مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة فى غرب وجنوب وشرق بورسعيد ، وكبرى المناطق العالمية ، بالإضافة إلى تصدير ٥٤% من حجم صادارات مصر من الملابس الجاهزة ، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة المصرية على أرضها بحوالى ٣٣٧ مليار جنيهآ .

ووجه " محافظ بورسعيد " دعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، و أن يستثمروا مشروعاتهم فى هذه المنطقة الواعدة ، مؤكدا أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمر ، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادى والذى يعود على بورسعيد ومصر بالخير ويساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل .

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وتقوم المنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة ٦٣ كم ٢ ، و يجرى حاليا تجهيز ٢٠ كم٢ شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة ، وتوفر ٨٠ ألف فرصة عمل ، حيث تعد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيآ وصناعيآ تخدم البحر الأبيض المتوسط و شرق إفريقيا والشرق الأوسط .

يذكر أن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، يتابع بصفة مستمرة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرق بورسعيد ، ويجرى الجولات المتواصلة مع العديد من الأجهزة التنفيذية و الجهات المعنية للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال فى مختلف المشروعات بشرق بورسعيد 

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