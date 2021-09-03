تفاصيل مشروع تنمية شرق بورسعيد ضمن المنطقة الاقتصادية للقناة

تعد منطقة شرق بورسعيد إحدى المناطق المؤهلة صناعيآ ولوجيستيآ ، والتى تضم المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس والتى تقوم على مساحة ٤٦١ كم ٢ ، وتشمل ٤ مناطق صناعية و٦ موانىء بحرية ، و٣ مشغل موانىء رئيسى ، و١٤ مصور صناعى ، وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل ، وتشمل ٢٥٠ منشأة صناعية عاملة ، وشهدت ضخ حوالى ١٨ مليار دولار جنيها لأعمال البنية التحتية و الطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد ، و وجود ٥ أنفاق ومجموعة من المعابر تحقق سهولة تداول البضائع .



وأشار اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أنه يجرى حاليا التجهيز لأكبر مؤتمر اقتصادى استثمارى تشهده المحافظة ، بهدف تسويق وترويج المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، واستغلال إمكانات وموارد المنطقة بالشكل الأمثل ، ولجذب المستثمرين من أبناء مصر لاستغلال وتنمية منطقة شرق بورسعيد والتى ستصبح من أهم المناطق الصناعية واللوجيستية فى العالم .

وأوضح " محافظ بورسعيد " أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس ، مشيرآ أن أكثر من ١٢% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد ، مشيرآ لوجود نموذجين من المصانع العالمية بشرق بورسعيد وهما مصنع الأدوية ومصنع إنتاج الأحذية ، واللذان يساهمان فى رفع اسم مصر عاليآ فى المجال الصناعى .

وقال اللواء عادل الغضبان ، أننا نمتلك ببورسعيد ٢ ميناء ، و٣ مناطق لوجيسيتة ، و٤ مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة فى غرب وجنوب وشرق بورسعيد ، وكبرى المناطق العالمية ، بالإضافة إلى تصدير ٥٤% من حجم صادارات مصر من الملابس الجاهزة ، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة المصرية على أرضها بحوالى ٣٣٧ مليار جنيهآ .

ووجه " محافظ بورسعيد " دعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ، و أن يستثمروا مشروعاتهم فى هذه المنطقة الواعدة ، مؤكدا أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمر ، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادى والذى يعود على بورسعيد ومصر بالخير ويساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل .

وتقوم المنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة ٦٣ كم ٢ ، و يجرى حاليا تجهيز ٢٠ كم٢ شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة ، وتوفر ٨٠ ألف فرصة عمل ، حيث تعد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيآ وصناعيآ تخدم البحر الأبيض المتوسط و شرق إفريقيا والشرق الأوسط .

يذكر أن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، يتابع بصفة مستمرة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرق بورسعيد ، ويجرى الجولات المتواصلة مع العديد من الأجهزة التنفيذية و الجهات المعنية للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال فى مختلف المشروعات بشرق بورسعيد

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